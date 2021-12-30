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2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran vatandaşlar, 2022'de KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2022 sınav tarihleri belli oldu. 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?
kpss

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS 2022 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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