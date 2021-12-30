2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman? Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran vatandaşlar, 2022'de KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2022 sınav tarihleri belli oldu. 2022 KPSS ne zaman yapılacak?

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