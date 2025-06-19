KPSS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM KPSS lisans başvurusu ne zaman, sınav hangi gün?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS 2025 başvuru ve sınav takvimini araştırıyor. ÖSYM’nin resmi takvimine göre KPSS Lisans oturumları Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavları için ayrı oturumlar düzenlenecek. Başvuru süreci ve sonuç açıklanma tarihleri netleşti. İşte KPSS 2025’e dair tüm ayrıntılar...