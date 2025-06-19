KPSS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM KPSS lisans başvurusu ne zaman, sınav hangi gün?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 yılı takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanacak olan sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda KPSS Lisans başvuruları haziran ayında alınacak. Peki, KPSS 2025 ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS 2025 başvuru ve sınav takvimini araştırıyor. ÖSYM’nin resmi takvimine göre KPSS Lisans oturumları Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavları için ayrı oturumlar düzenlenecek. Başvuru süreci ve sonuç açıklanma tarihleri netleşti. İşte KPSS 2025’e dair tüm ayrıntılar...
KPSS BAŞVURU TARİHİ
2025 lisans KPSS için başvurular 26 Haziran'da başlıyor, 10 Temmuz günü son bulacak. Başvurular KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) ile KPSS A Grubu Alan Bilgisi alanlarında alınacak.
Sınavın giriş belgeleri ise sınavdan 10 gün kadar önce ÖSYM adresinden adaylarla paylaşılıyor.
2025 KPSS NE ZAMAN?
KPSS lisans sınavı ise 7 Eylül'de gerçekleşecek. Alan Bilgisi 1. gün uygulaması 13 Eylül'de, 2. gün sınavı da 14 Eylül günü yapılacak.
KPSS sonuçları da 10 Ekim'de https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor olacak.