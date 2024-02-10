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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi

"KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının ne zaman yapılacağı, kamuda memur olarak çalışmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi

15:31 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

"KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 KPSS (lisans, önlisans ve ortaöğretim) başvuruları için geri sayım başladı. Memur olabilme hayaliyle bu yılın KPSS sınavlarına katılacak olan adaylar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da sınav takvimini inceliyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri açıklandı mı?


2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?


Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.


KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ


KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.


KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.


KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

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27 dakika önce
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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi