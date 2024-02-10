"KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 KPSS (lisans, önlisans ve ortaöğretim) başvuruları için geri sayım başladı. Memur olabilme hayaliyle bu yılın KPSS sınavlarına katılacak olan adaylar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da sınav takvimini inceliyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri açıklandı mı?