Krokan Bush tarifi nasıl yapılır? MasterChef Krokan Bush yapılışı, malzemeleri

Krokan bush hem lezzeti hem de görüntüsüyle dikkat çeken bir tatlı çeşididir. Masterchef bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ele alınan krokan hakkında Krokan bush nedir? Krokan bush içerisinde ne var? Krokan bush nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak edildi.

KROKAN BUSH NEDİR?

Dışı karamelle kaplanmış içi pastacı kreması ile doldurulan hamur toplarıdır. Hamuru profeterölde de kullanılan şu (Choux) hamurudur. Fransız meşhur tatlılarındandır. Karameli ile birbirine yapıştırılarak kule şeklinde üst üste konularak görsel kazandırılır.

KROKAN BUSH TARİFİ

Krokan bush

Malzemeler

Şu (Choux) Hamuru için:

450 gr su

200 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz

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1 çay kaşığı şeker

10 adet yumurta

310 gr un

Kreması için:

4 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı mısır nişastası

5 gr vanilin

500 gr süt

5 yemek kaşığı tereyağı

100 gr şeker

Karamel için:

600 gr şeker

120 gr su

KROKAN BUSH NASIL YAPILIR?

Şu hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatın. Kaynayan suya un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

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Altını kapatıp kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.

Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın.

190 derecede 35 dakika pişirin.

Krema için un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alınır. Kıvam aldıktan sonra altı kapatılır, içerisine tereyağı eklenerek soğumaya bırakılır.

Karamel sos için, şeker ve suyu ocağa alın ve renk alana kadar pişirin.

Şu hamurlarının altına delik açarak krema sıkın. Üzerine sıcak karamel sos banarak dizin.

Soğukken tüketin. Afiyet olsun.

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