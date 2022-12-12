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Antalya Kumluca’da hava durumu nasıl?

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. Belediyenin gece sel uyarısıyla uyanan vatandaşlar, pencereden baktığında araçlarının sürüklendiğini gördü. İki ilçede okullar tatil edilirken, özellikle Kumluca ilçesinde etkili olan selde araçlar üst üste çıktı. Peki Kumluca’da bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji Antalya Kumluca hava durumu raporu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kumluca’da bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji Antalya Kumluca hava durumu raporu
Kumluca’da hava nasıl olacak?

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur, özellikle akşam saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle apartmanların giriş katlarında ve bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Kumluca'da sağanak yağış sele dönüştü

Kumluca'da ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken, araçlar da zarar gördü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Evlerde mahsur kalan ihbarları için bölgeye AFAD'dan destek istenildiği, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Başkan Köleoğlu, "Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca´mıza geçmiş olsun" dedi.

Antalya hava durumu nasıl?

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya’da sağanak yağış var mı?

Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kumluca'da hava nasıl olacak?

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