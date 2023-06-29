Kurban etiyle birlikte hangi besinler yenmez?
Kurban Bayramı’nda sofraların vazgeçilmezi olan kurban etinin özellikle yaz aylarında olmamız sebebiyle az miktarda tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Bunun yanında bazı besinler kurban etiyle birlikte tüketildiği zaman hazımsızlığa yol açarak rahatsızlık verebiliyor. Peki kurban etiyle birlikte ne tüketilmeli? İşte sorunun cevabı.
KURBAN ETİYLE BİRLİKTE NE YENİR, NE YENMEZ?
Uzmanlar, kurban etiyle birlikte tüketilmemesi gereken besinler hakkında önemli bir uyarıda bulundu. İşte o besinlerden bazıları şu şekilde;
Kurban etinin sindirim süresi daha uzun olduğu için, süt ürünleriyle birlikte tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına ve sindirim sorunlarına yol açabilir.
Et ve balık farklı sindirim sürelerine sahiptir ve birlikte tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde ağır bir yük oluşturabilir.
Kurban etinin protein içeriği yüksek olduğu için, şekerli tatlıların aşırı tüketimi sindirim sistemini etkileyebilir ve sağlıksız kan şekerinin kontrolünü zorlaştırabilir.
Baharatlar, mide asidini artırabilir ve yanma hissi, mide ekşimesi gibi sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, baharatlı yiyeceklerin tüketiminde ölçülü olunmasını tavsiye ediyor.