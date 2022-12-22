Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragman

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 109. bölümü dün akşam yayınlandı. Tarih temalı dizi tutkunlarının merakla beklediği bölüm yine reyting rekorları kırdı. İsmihan Sultan’ın Yenişehir üzerinden Bala ve Malhun Hatun’un arasını açmak için yaptığı hamle karşılıksız kalmıyor. Bala ve Malhun Hatun, adeta birbirine düşüyor. Sultan Alaeddin ise Osman Bey’in kaçırdığı amcası Sultan Mesud’un öldürülme emrini verirken, Turgut Bey ise Osman’a karşı bir hamle yaparak İsmihan Sultan’ın yanındaki yerini daha kuvvetlendirmenin peşinde. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin son bölümüne ve 110. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
KURULUŞ OSMAN 110. FRAGMAN
Kuruluş Osman oyuncu kadrosu
- Burak Özçivit (Osman Bey),
- Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
- Seda Yıldız (Edebalı),
- Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
- Özge Törer (Bala Hatun),
- Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
- Çağrı Şensoy (Cerkutay),
- Yiğit Uçan (Boran),
- Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
- Nihat Altınkaya (Olof),
- İpek Karapınar (Frigg),
- Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
- Berk Erçer (Konur),
- Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
- Kaan Yalçın (Öktem),
- Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
- Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
- Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
- Taha Baran Özbek (Aktemur),
- Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
- Fatih Ayhan (Baysungur),
- Burak Alp Yenilmez (Kutan),
- Miray Akay (Alçiçek),
- Caner Nalbantoğlu (Dan),
- Aybars Kartal Özson (Orhan),
- Yaman Balcı (Alaeddin),
- Cemre Demircan (Fatma),
- Noyan Üzer (Frodi)