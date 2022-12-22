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Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragman

ATV ekranlarından her çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 109. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizi severlerin merakla beklediği son bölümde Osman Bey’in kendisine kurulan kirli ittifaka karşı kurduğu oyunlar izleyiciyi bir hayli heyecanlandırdı. Bala ve Malhun Hatun’u dize getirmek adına Yenişehir’i açlığa mahkum etmek için şeytanca planını devreyen koyan İsmihan Sultan'ı bu hamlesinin işe yarayıp yaramadığı dizinin son bölümünde ele alındı. Osman Bey ve oğlu Alaeddin’in Konya’ya gidip Sultan Mesud’u tahta çıkarma girişimi de dizi hayranları tarafından pür dikkat izlendi. Kuruluş Osman’ın 109. bölümünü tek parça full izlemek ve 110. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuruluş Osman 109. Bölüm Tek Parça Full İzle
Kuruluş Osman 109. bölüm

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 109. bölümü dün akşam yayınlandı. Tarih temalı dizi tutkunlarının merakla beklediği bölüm yine reyting rekorları kırdı. İsmihan Sultan’ın Yenişehir üzerinden Bala ve Malhun Hatun’un arasını açmak için yaptığı hamle karşılıksız kalmıyor. Bala ve Malhun Hatun, adeta birbirine düşüyor. Sultan Alaeddin ise Osman Bey’in kaçırdığı amcası Sultan Mesud’un öldürülme emrini verirken, Turgut Bey ise Osman’a karşı bir hamle yaparak İsmihan Sultan’ın yanındaki yerini daha kuvvetlendirmenin peşinde. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin son bölümüne ve 110. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

KURULUŞ OSMAN 110. FRAGMAN

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

  • Burak Özçivit (Osman Bey),
  • Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun),
  • Seda Yıldız (Edebalı),
  • Hakan Yılmaz (Kantekuzenos),
  • Özge Törer (Bala Hatun),
  • Rüzgar Aksoy (Turgut Bey),
  • Çağrı Şensoy (Cerkutay),
  • Yiğit Uçan (Boran),
  • Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey),
  • Nihat Altınkaya (Olof),
  • İpek Karapınar (Frigg),
  • Emin Gürsoy (Kumral Abdal),
  • Berk Erçer (Konur),
  • Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun),
  • Kaan Yalçın (Öktem),
  • Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh),
  • Abidin Yerebakan (Akça Derviş),
  • Açelya Özcan (Ayşe Hatun),
  • Taha Baran Özbek (Aktemur),
  • Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun),
  • Fatih Ayhan (Baysungur),
  • Burak Alp Yenilmez (Kutan),
  • Miray Akay (Alçiçek),
  • Caner Nalbantoğlu (Dan),
  • Aybars Kartal Özson (Orhan),
  • Yaman Balcı (Alaeddin),
  • Cemre Demircan (Fatma),
  • Noyan Üzer (Frodi)

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