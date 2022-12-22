Kuruluş Osman 110. Bölüm Fragman ATV ekranlarından her çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 109. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizi severlerin merakla beklediği son bölümde Osman Bey’in kendisine kurulan kirli ittifaka karşı kurduğu oyunlar izleyiciyi bir hayli heyecanlandırdı. Bala ve Malhun Hatun’u dize getirmek adına Yenişehir’i açlığa mahkum etmek için şeytanca planını devreyen koyan İsmihan Sultan'ı bu hamlesinin işe yarayıp yaramadığı dizinin son bölümünde ele alındı. Osman Bey ve oğlu Alaeddin’in Konya’ya gidip Sultan Mesud’u tahta çıkarma girişimi de dizi hayranları tarafından pür dikkat izlendi. Kuruluş Osman’ın 109. bölümünü tek parça full izlemek ve 110. bölüm fragmanı için haberimizde göz atabilirsiniz.

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