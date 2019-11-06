Kusursuz Sofra Kurmanın İncelikleri

Özel günler ayrı bir özeni hak ediyor. Hazırlayacağınız sofraların lezzeti kadar, şıklığı da önemli. Peki yemeğe de, sohbete de renk katacak sofra düzeni nasıl olmalı? Sofra hazırlarken nelere dikkat etmek gerek? İşte size şık sofralar için pratik ve etkileyici birkaç öneri.

Amerikan Servis ve Supla

Sofra sunumlarında kullanacağınız amerikan servisi ve suplalar sofralarınıza ayrı bir hava katacaktır. Modern ya da klasik farklı modeller kullanarak her yemekte masanızın ambiansını değiştirmek elinizde. Kullanım kolaylığı ve dekoratif tasarımlarıyla sofralarınıza hem şık hem de modern bir görüntü kazandıran servis ve supla modeleleri ile sunumlarınıza renk katabilirsiniz.

Sunum Tahtası

Cafe ve restoranların son yıllarda sunumlarında ahşabı tercih etmesiyle sunum tahtaları birden çok popülerleşti. Bir nevi tepsi görevi de gören sunum tahtaları, sofralara sadece görsel güzellik katmıyor, aynı zamanda masaların zarar görmesini de engelliyor. Sofra sunumları için en çok tercih edilen aksesuarlardan olan sunum tahtası modelleri ile sofralarınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

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Ahşap Nihale

Çorbalar masalarda servis edilsin, sabah kahvaltılarında yumurtalar sahanda yensin, ama masalar zarar görmesin istiyorsanız ahşap nihale modelleri tam da size göre. Lezzet kadar sunuma da önem veren hanımların tercihi ahşap nihaleler, kırılmaması, kolayca temizlenmesi ve ahşabın sıcaklığını sofralara taşıması nedeniyle sofra sunumlarınızın vazgeçilmez parçalarından olacak.

Porselen Kupa

Klasik, gösterişli, romantik veya sade; tarzınız ne olursa olsun şık ve göze hitap eden bir çay sofrası için porselen kupalardan faydalanabilirsiniz. Çay ve kahve keyfinizi arttıracak birbirinden farklı porselen kupa seçenekleri arasında, klasik çizgileri olan modellerden daha modern ve asimetrik tarza sahip olan modellere kadar onlarca tasarımdan seçiminizi yapabilirsiniz.

Bardak Altlığı

Güzel sohbetlerin eşlikçisi içecekler masanızın ya da sehpanızın üzerinde iz bırakabilir. Çıkmayan bardak lekeleri de sonrası için sıkıntı yaratabilir. O nedenle bardak altlığı kullanmak şart. Özenle seçtiğiniz bardaklara eşlik edecek altlıklar da en az onlar kadar güzel olmalı.

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Sunum Tepsisi

Sofranızı, yemeklerinizi, sunumlarınızı özenle hazırladınız. Peki onları nasıl servis edeceksiniz? Ya da içeceklerinizi? Yemek yapmaktan ve misafir ağırlamaktan hoşlanıyorsanız sofranızı bir tuval gibi düşünebilirsiniz. İçeceklerini servis etmek için kullanacağınız tepsinin de görsel açıdan önem taşıdığını unutmayın. Şıklık detaylarda gizlidir.

Hasır Sepet

Her evde farklı tarzda sofra kurulacak olsa da masanızı onlarsız düşünemeyeceğiniz detaylar var. Ekmeklerinizi sağlıklı bir şekilde muhafaza ederken masanıza hoş bir görünüm sağlamanıza yardımcı olacak ekmek sepetleri de bunlardan biri. Masanızı tamamlayacak hasır sepet çeşitleri ile sofralarınızda fark oluşturabilirsiniz.

Çerezlik

Misafir ağırlarken servisi hızlı, tadı herkes tarafından sevilen çerezler hayat kurtarır. Hele masaya şıklık katmak adına onu güzel bir çerezlikte sunarsanız, bolca övgü de alırsınız. Ahşap, seramik ya da cam, piyasada pek çok çerezlik modeli mevcut.

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