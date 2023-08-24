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Azeri Usulü Gözleme: Kutab (Qutab) Nasıl Yapılır?

Qutab ya da Türkçe okunuşuyla kutab, Azerbaycan mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri. Qutab ( Kutab) Azeri gözlemesidir. Azerbaycan'ın gözde ve geleneksel lezzetlerinden biri olan Qutab, MasterChef programı ile merak edilmeye başlandı. Türk mutfağının çi böreği diye bileceğimiz qutab tarifi be nasıl yapıldığı ise haberin detaylarında yer alıyor.

16:33 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kutab

Kutab

Genellikle et, pırasa ya da balkabağıyla yapılan ve sacda pişirilen kutab kahvaltılarında ya da çay saatlerinde farklı bir hamur işi arayanların gözdelerinden olacak. Gözleme seviyorsanız kutabı da çok seveceğinizi söyleyebiliriz. İşte nefis Kutab (Qutab) yapılışı...

AZERBEYCAN GÖZLEMESİ KUTAB (QUTAB) TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram un

Su

Tuz

İçi için:

1 demet maydanoz

2 demet ıspanak

1 demet yeşil soğan

250 gram balkabağı

200 gram tereyağı

1 adet nar

Kutab (qutab) tarifi Nasıl yapılır?

1 kilogram una tuzu ilave edin ve aldığı kadar suyla yoğurun. Hamuru dinlenmeye bırakın.

Diğer tarafta yeşillikleri iri iri doğrayın. Narı tanelerine ayırın ve ve balkabağını rendeleyin.

Hamuru istediğiniz büyüklükte açın. Üzerine doğradığınız yeşilliklerin ve nar tanelerinin bir kısmını tuzu serpin. Ağzını iyice kapatıp yağsız tavada veya sacda pişirin. Piştikten sonra yağdan bir parça alın ve gözlemenizin üzerini ve içini yağlayın.

Rendelediğiniz balkabaklarını da aynı şekilde yeşillikler gibi hamurun üzerine serpin. Yine nar ve tuz ilave edip aynı şekilde pişirin.



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8 dakika önce
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