LC Waikiki, yenilenen web sitesi ve mobil uygulamasıyla birlikte, lcw.com adlı yeni bir pazar yeri platformunu da kullanıma sundu. Bu platform, LC Waikiki'nin kendi ürünlerinin yanı sıra, seçkin üçüncü taraf satıcıların ürünlerini de tek bir çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.

LC Waikiki, kendi e-ticaret sitesi lcwakiki.com'u farklı markaları da kapsayacak şekilde dijital pazar yerine dönüştürdüğü lcw.com için İstanbul Dijital Deneyim Müzesi'nde tanıtım toplantısı düzenledi.

Müşteri deneyimini arttırmak için lcw.com hayata geçirildi

Toplantıya bazı şirket yöneticileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, her zaman daha iyi tanımaya çalıştıkları müşterilerinin ürünlere daha güvenilir bir platform üzerinden ulaşmalarını sağlamak ve müşteri deneyimini arttırmak için lcw.com'u hayata geçirdiklerini söyledi.

Platform üzerinde müşteri deneyim alanlarını yenilediklerini ve ara yüzleri kullanıcı deneyimine daha uygun hale getirdiklerini belirten Yiş, "Site hızını artırırken gezinme kolaylığı, filtrelerde ve doğru ürün bulma algoritmalarında iyileştirmeler sağladık." diye konuştu.

Yiş, lcw.com'un dönüşüm sürecinde pazar yerinde bulunan tüm markalarla güvene dayalı bir ilişki kurarken tüm paydaşlarına kazandıran bir yapıya büründüklerini ifade etti. Satıcılar için satış işlemlerini kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Yiş, "Tüm bu süreçte önceliğimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için en iyi deneyimi sunabilmek oldu." yorumunu yaptı.

Yiş, lcw.com'un yapay zeka odaklı teknoloji entegrasyonları ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişleteceğini ve kullanıcı deyimini artıran bir pazar yeri olacağını belirtti.

lcw.com içerisinde yapay zeka teknolojisi kullanıldı

Pazar yerine eklemen teknolojik entegrasyonlarla yapay zeka ve insan gücünün el ele çalışmasın olanak tanıklarını kaydeden Yiş, şu ifadeleri kullandı: "lcw.com içerisinde yapay zeka tabanlı teknolojiler ve kişiselleştirmeye yönelik uygulamalarla fark yaratmayı amaçlıyoruz. Örneğin, pazar yerine getirdiğimiz yeniliklerden biri müşterilerimizin tek tek yorum okumasının önüne geçen, sadece ürün yorumları üzerinden bedenlerine uygun öneriler getiren sistem oldu. Öte yandan yapay zeka kullanarak yorumları kategorize edebiliyor, yazılan yorumlardaki duygu durumunu tespit edebiliyoruz.

Elsiva gibi yapay zeka uygulamalar hayata geçirilecek

Müşterilerimiz belirli bir etikete tıkladığında ilgili yorumları kolaylıkla görebiliyor. Önümüzdeki süreçte müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle, onların keyfle ve güvenle alışverişlerini sağlamaya yönelik CRM uygulamalarımızı ve kişiselleştirme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hali hazırda kullandığımız dijital stil danışmanımız Elsiva gibi yapay zeka uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Yorum, içerik ve görsellerde daha akıllı gösterimlere yer vereceğiz."

Yaklaşık 3 yıl önce sadece kendi e-ticaret sitesi lcwaikiki.com üzerinden satış yapmaya başlayan LC Waikiki, 2023 yılında farklı markaları da bünyesine katarak pazar yerine dönüşüm sürecini başlattı.

LCW.com'un Özellikleri

Geniş Ürün Yelpazesi: LC Waikiki'nin kendi markası altında ürettiği giyim, aksesuar, ev tekstili gibi ürünlerin yanı sıra, farklı markaların ürünleri de lcw.com'da satışa sunulacak.

Kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Kolay Kullanım: Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, müşterilerin istedikleri ürünleri kolayca bulmaları sağlanacak. Kategori bazlı arama, filtreleme seçenekleri ve detaylı ürün açıklamaları ile alışveriş deneyimi iyileştirilecek.

Özel İndirimler ve Kampanyalar : Lcw.com üzerinden yapılan alışverişlerde özel indirimler ve kampanyalar sunulacak. Yeni kullanıcılar için hoş geldin indirimleri, sezonluk kampanyalar ve sadakat programları gibi fırsatlar yer alacak.

Hızlı ve Güvenilir Teslimat : Türkiye genelinde hızlı teslimat seçenekleri ile müşterilere güvenilir hizmet sağlanacak.

Sipariş takip sistemi ile kullanıcılar, siparişlerinin durumunu kolayca takip edebilecekler.