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LGS Anadolu Liseleri boş kontenjanlar ve taban puanları bilgisi, 2023 lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından mercek altına alındı. Lise sonuçlarının sonuc.meb.gov.tr'de erişime açılmasıyla öğrenciler hangi liselere gideceğini görüntüleyebiliyor. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Depremzede öğrenciler için açılan kontenjanlara başvuranların tümünün yerleştirmesi yapıldı. LGS yerleştirme sonuçları sonrasında da kayıt işlemleri başlayacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler. Peki LGS Anadolu Liseleri boş kontenjanlar açıklandı mı?
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi henüz paylaşılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen günlerde LGS boş kontenjanları ve taban puanlarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2023 LGS ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI
Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek.
LGS ile öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek.
MEB'den yapıla açıklamaya göre; bu yerleştirmelerin dağılımı şu şekilde:
LGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023
LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi okullara yerleştirmelerin ardından MEB tarafından açıklanacak.