LGS'ye kaç gün kaldı? LGS 2022 ne zaman?

2022 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili araştırmalar iyice başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam eden binlerce öğrenci, büyük bir merakla LGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi.

LGS 2022 NE ZAMAN?

Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

29 Ocak 2022 tarihi itibariyle LGS 2022 sınavına 126 gün kaldı.

LGS SORU DAĞILIMI NASIL?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını iki oturum şeklinde yapacak.

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Sayısal bölümde;

Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20’şer soru

Sözel bölümde;

Türkçe ve İnkılap ve Atatürkçülük dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 10’ar soru soruluyor.

Toplam 40 soru sorulan sayısal bölüm sınavı 80 dakika, sözel bölüm sınavı ise 75 dakika olarak uygulanıyor.