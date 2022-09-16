Güneş enerjisiyle çalışan araba: Lightyear 0

Her geçen gün elektrikli araçları hayatımızda daha çok gördüğümüz şu günlerde, teknoloji bizleri bambaşka yerlere götürmeye devam ediyor. Otomobil devlerinin rekabeti devam ederken yeni markalar da kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Bu markalarından biri olan Hollandalı Lightyear, ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modeli Lightyear 0'ı tanıttı. Lightyear 0’ın fiyatını, özelliklerini, tek şarj ile kaç km yol gittiğini tüm detaylarıyla haberimizde bulabilirsiniz.
Elektrikli otomobil pazarında adından uzun süredir söz ettiren Lightyear, güneş enerjili elektrikli otomobilini bu hafta tanıttı. Özellik, tasarım ve donanımıyla oldukça iddialı görünen Lightyear 0’ın fiyatı merak konusu oldu.
LİGHTYEAR 0 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
> Lightyear 0, güneş panelli bir elektrikli sedan otomobildir.
> Aracın dış yüzeyindeki 1000'den fazla güneş pili, güneşli bir yaz gününde 70 kilometreye kadar şarj sağlayabiliyor.
> Tek şarj ile 7400 km yol alabiliyor.
> 0,19 sürtünme katsayısı ile Lightyear 0 piyasadaki en aerodinamik araçlardan biri.
LİGHTYEAR 0 GÜÇ VE HIZ
> Motor Gücü - 109 HP (80 kW)
REKLAM
> Tork - 0 Nm
> Azami Hız - 180 km/h
> 0-100 km/s - 9.9 s
> Motor Sayısı - Dört Motor
> Sürüş Sistemi - Dört Çeker
> Motor Türü - Permanent Magnet Synchronous Motor
> Lightyear 0 (önceki adıyla Lightyear One), dört adet birbirinden bağımsız teker motorla 109 beygir güç üretebiliyor ve dört çeker sürüş sistemi sunuyor. Her ne kadar Tesla Model S Plaid kadar yüksek güç ve hıza sahip olmasa da aracın güneş panelli elektrikli otomobil piyasasına can vereceği tahmin ediliyor.
REKLAM
LİGHTYEAR 0 BATARYA VE ŞARJ
> Batarya - 60 kWh
> Menzil - 625 km
> DC Şarj Hızı - 60 kW
> AC Şarj Hızı - 22 kW
> DC Şarj Süresi - 60 dakika
> AC Şarj Süresi - 3 saat
> Ş. İçi Tüketim - kWh/100km
> Ş. D Tüketim - kWh/100km
> Ortalama Tüketim - 8.3 kWh/100km
LİGHTYEAR 0 ÖLÇÜLERİ
> Ağırlık - 1300 kg
> Uzunluk - 5057 mm
REKLAM
> Genişlik - 1898 mm
> Yükseklik - 1426 mm
> Bagaj Hacmi - 780 litre
LİGHTYEAR 0 FİYATI
Ön sipariş fiyatı 250 bin avro olan araç, yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç ve İsviçre'den sipariş edilebiliyor. Lightyear 0 üretimi 2022 ilk çeyreğinde başlayıp satışlar 2022 sonbaharında gerçekleştirilecek. Aracın üretimi Finlandiya'da Valmet Automotive tarafından gerçekleştirilecek.