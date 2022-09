Güneş enerjisiyle çalışan araba: Lightyear 0

Elektrikli otomobil pazarında adından uzun süredir söz ettiren Lightyear, güneş enerjili elektrikli otomobilini bu hafta tanıttı. Özellik, tasarım ve donanımıyla oldukça iddialı görünen Lightyear 0’ın fiyatı merak konusu oldu.

LİGHTYEAR 0 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

> Lightyear 0, güneş panelli bir elektrikli sedan otomobildir.

> Aracın dış yüzeyindeki 1000'den fazla güneş pili, güneşli bir yaz gününde 70 kilometreye kadar şarj sağlayabiliyor.

> Tek şarj ile 7400 km yol alabiliyor.

> 0,19 sürtünme katsayısı ile Lightyear 0 piyasadaki en aerodinamik araçlardan biri.

LİGHTYEAR 0 GÜÇ VE HIZ

> Motor Gücü - 109 HP (80 kW)

> Tork - 0 Nm

> Azami Hız - 180 km/h

> 0-100 km/s - 9.9 s

> Motor Sayısı - Dört Motor

> Sürüş Sistemi - Dört Çeker

> Motor Türü - Permanent Magnet Synchronous Motor

> Lightyear 0 (önceki adıyla Lightyear One), dört adet birbirinden bağımsız teker motorla 109 beygir güç üretebiliyor ve dört çeker sürüş sistemi sunuyor. Her ne kadar Tesla Model S Plaid kadar yüksek güç ve hıza sahip olmasa da aracın güneş panelli elektrikli otomobil piyasasına can vereceği tahmin ediliyor.

LİGHTYEAR 0 BATARYA VE ŞARJ

> Batarya - 60 kWh

> Menzil - 625 km

> DC Şarj Hızı - 60 kW

> AC Şarj Hızı - 22 kW

> DC Şarj Süresi - 60 dakika

> AC Şarj Süresi - 3 saat

> Ş. İçi Tüketim - kWh/100km

> Ş. D Tüketim - kWh/100km

> Ortalama Tüketim - 8.3 kWh/100km

LİGHTYEAR 0 ÖLÇÜLERİ

> Ağırlık - 1300 kg

> Uzunluk - 5057 mm

> Genişlik - 1898 mm

> Yükseklik - 1426 mm

> Bagaj Hacmi - 780 litre

LİGHTYEAR 0 FİYATI

Ön sipariş fiyatı 250 bin avro olan araç, yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç ve İsviçre'den sipariş edilebiliyor. Lightyear 0 üretimi 2022 ilk çeyreğinde başlayıp satışlar 2022 sonbaharında gerçekleştirilecek. Aracın üretimi Finlandiya'da Valmet Automotive tarafından gerçekleştirilecek.