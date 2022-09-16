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Güneş enerjisiyle çalışan araba: Lightyear 0

Her geçen gün elektrikli araçları hayatımızda daha çok gördüğümüz şu günlerde, teknoloji bizleri bambaşka yerlere götürmeye devam ediyor. Otomobil devlerinin rekabeti devam ederken yeni markalar da kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Bu markalarından biri olan Hollandalı Lightyear, ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modeli Lightyear 0'ı tanıttı. Lightyear 0’ın fiyatını, özelliklerini, tek şarj ile kaç km yol gittiğini tüm detaylarıyla haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lightyear 0 fiyatı, özellikleri, şarj süresi
Lightyear 0

Elektrikli otomobil pazarında adından uzun süredir söz ettiren Lightyear, güneş enerjili elektrikli otomobilini bu hafta tanıttı. Özellik, tasarım ve donanımıyla oldukça iddialı görünen Lightyear 0’ın fiyatı merak konusu oldu.

LİGHTYEAR 0 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

> Lightyear 0, güneş panelli bir elektrikli sedan otomobildir.

> Aracın dış yüzeyindeki 1000'den fazla güneş pili, güneşli bir yaz gününde 70 kilometreye kadar şarj sağlayabiliyor.

> Tek şarj ile 7400 km yol alabiliyor.

> 0,19 sürtünme katsayısı ile Lightyear 0 piyasadaki en aerodinamik araçlardan biri.

LİGHTYEAR 0 GÜÇ VE HIZ

> Motor Gücü - 109 HP (80 kW)

> Tork - 0 Nm

> Azami Hız - 180 km/h

> 0-100 km/s - 9.9 s

> Motor Sayısı - Dört Motor

> Sürüş Sistemi - Dört Çeker

> Motor Türü - Permanent Magnet Synchronous Motor

> Lightyear 0 (önceki adıyla Lightyear One), dört adet birbirinden bağımsız teker motorla 109 beygir güç üretebiliyor ve dört çeker sürüş sistemi sunuyor. Her ne kadar Tesla Model S Plaid kadar yüksek güç ve hıza sahip olmasa da aracın güneş panelli elektrikli otomobil piyasasına can vereceği tahmin ediliyor.


LİGHTYEAR 0 BATARYA VE ŞARJ

> Batarya - 60 kWh

> Menzil - 625 km

> DC Şarj Hızı - 60 kW

> AC Şarj Hızı - 22 kW

> DC Şarj Süresi - 60 dakika

> AC Şarj Süresi - 3 saat

> Ş. İçi Tüketim - kWh/100km

> Ş. D Tüketim - kWh/100km

> Ortalama Tüketim - 8.3 kWh/100km

LİGHTYEAR 0 ÖLÇÜLERİ

> Ağırlık - 1300 kg

> Uzunluk - 5057 mm

> Genişlik - 1898 mm

> Yükseklik - 1426 mm

> Bagaj Hacmi - 780 litre

LİGHTYEAR 0 FİYATI

Ön sipariş fiyatı 250 bin avro olan araç, yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç ve İsviçre'den sipariş edilebiliyor. Lightyear 0 üretimi 2022 ilk çeyreğinde başlayıp satışlar 2022 sonbaharında gerçekleştirilecek. Aracın üretimi Finlandiya'da Valmet Automotive tarafından gerçekleştirilecek.

Güneş enerjisiyle çalışan araba: Batarya kapasitesiyle 400 kilometre yol yapabiliyor
FOTOĞRAF 11
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Doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan ekip, 1300 kilometre olarak planlanan turun ilk durağına ulaştı.
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ARIBA ZES X aracı, trafik polisleri eşliğinde girdiği Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tur attı.
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Turun ardından gazetecilere açıklama yapan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekip Kaptanı Ufuk Çay, Türkiye turuyla sürdürülebilir enerji kaynaklarının otomobillerde de kullanılabileceğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.
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Araçlarının yüzde 80 kendi üretimleri olduğunu aktaran Çay, \"Bataryalarının güneş enerjisi ile şarj edilebilir olması araçlarımızı güneş enerjili yapan şey. Bunun yanında biz arabalarda tamamen kompozit çalışıyoruz, o yüzden yüksek oranda karbon fiber kullanıyoruz.\" diye konuştu.
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Çay, ürettikleri son otonom araçta bitki temelli keten elyaf da kullandıklarını vurgulayarak şunları anlattı:

\"Çok hafif araçlar üretiyoruz, aracımız yaklaşık 160 kilogram. Türkiye turundan sonra Belçika'da gerçekleşecek Avrupa güneş arabaları yarışına katılacağız. Daha önce ülkemize derecelerle döndük, bu sene de derecelerle döneceğimizi umuyorum. Şimdiye kadar 10 güneş enerjili araç yaptık. Temel gayemiz yol standartlarında araçlar üretmek. ..
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Yaptığımız tüm alt sistemleri kendimiz tasarlamaya, üretmeye çalışıyoruz. Batarya kapasitesiyle yaklaşık 400 kilometre yol yapabiliyoruz. Güneş tepedeyken aracımızla 70 kilometre ortalama hızla bataryayı tüketmeden yol alabiliyoruz.\"
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Ekibin Eskişehir, Konya ve Ankara güzergahından Türkiye turuna devam edeceği, gelecek ay da Belçika'da düzenlenecek güneş arabaları yarışı European Solar Challenge organizasyonunda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.
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İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk durağı Bursa'ya ulaştı
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Güneş enerjisiyle çalışan araba: Batarya kapasitesiyle 400 kilometre yol yapabiliyor
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Zorlu Energy Solutions (ZES) Güneş Arabası Ekibi, "ARIBA ZES X" adlı araçla çıktıkları Türkiye turu kapsamında Bursa'ya geldi. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekip Kaptanı Ufuk Çay "Şimdiye kadar 10 güneş enerjili araç yaptık. Temel gayemiz yol standartlarında araçlar üretmek. Yaptığımız tüm alt sistemleri kendimiz tasarlamaya, üretmeye çalışıyoruz. Batarya kapasitesiyle yaklaşık 400 kilometre yol yapabiliyoruz. Güneş tepedeyken aracımızla 70 kilometre ortalama hızla bataryayı tüketmeden yol alabiliyoruz." dedi.


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