LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı Süper Lig hakem listesinde yer alan 29 hakem 313 Süper Lig maçında görev yaptılar. 2022-2023 sezonunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından sahada en fazla görev verilen hakem açıklandı. Peki Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu en çok maç yöneten hakem kim? Bu sezon kaç kırmızı kart kaç sarı kart çıktı? İşte Spor Toto Süper lig maç sayısı, penaltı, VAR, AVAR, sarı ve kırmızı kart sayıları.