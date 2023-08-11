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Yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de takımların 2023-2024 yeni sezon hazırlıkları başladı. Takımlar yeni sezonda transferlerle takımlarını güçlendirerek lige en iyi şekilde başlamaya çalışacak. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı toplantının ardından liglerin başlangıç tarihi de belli olmuştu. 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak. Süper Lig'de bu sezon 20 takım yer alırken, 1. Lg'de ise 18 takım yer alıyor. Peki ligler ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi ve fikstür.

18:03 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2023-2024 Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihleri

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2023-2024 Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihleri

‘2023-2024 yeni sezon ne zaman başlayacak?’ sorusu futbolseverler tarafından merak edilerek araştırılıyor. 2022-2023 sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlandı ve gözler yeni sezona çevrildi. Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Peki ligler ne zaman başlayacak? İşte sorunun cevabı.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SPOR TOTO SÜPER LİG VE 1. LİG BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

11 AĞUSTOS CUMA MAÇ SÜPER LİG VE 1. LİG MAÇ PROGRAMI

21:00 Trabzonspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Boluspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

2023-2023 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

#Süper Lig
#1. Lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
#TFF
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Yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi