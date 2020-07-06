Malta Vatandaşlığı Programı Sona Eriyor

2014 yılında başlayan ve ülkemizde de Sabancı ailesi üyelerinin başvuru yapması ile gündeme gelen Malta vatandaşlık programı 31 Eylül 2020 tarihinde sona eriyor. İkinci vatandaşlık danışmanlık firması Yeni Bir Hayat tarafından yapılan açıklama da programa tüm dünyadan bugüne kadar 2,000’e yakın başvuru yapıldığı belirtildi. Malta vatandaşlığı nasıl alınırsorularının cevaplarının verildiği açıklama da sona erecek program yerine 1 Ekim tarihinde yeni bir uygulamanın başlayacağı belirtilerek artık Malta vatandaşlığı almanın daha maliyetli ve daha uzun süreceği vurgulanmakta.

Mevcut programa göre Malta vatandaşı olmak için €650,000 bağış yapmak, €150,000 tutarında beş yıl vadeli Malta devlet tahvili almak ve yıllık €16,000’ya konut kiralamak gerekiyor. Konut kiralamak istemeyen kişiler €350,000 tutarında konutta alabiliyorlar. Bu maliyetlere katlanan kişiler 1 yıl sonunda Malta vatandaşı olarak Malta pasaportu sahibi olmaktaydı.

Yeni Bir Hayat tarafından yapılan açıklama da 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olan yeni Malta vatandaşlık programında iki farklı hibe bedelinin tespit edildiği vurgulanıyor. €600,000 ödeyen kişiler ancak 3 yıl sonunda Malta vatandaşı olabiliyorlar. Bu kadar uzun beklemeden ikinci pasaport sahibi olmak isteyen kişiler ise €750,000 hibe yapmak zorundalar. Malta vatandaşlığı programında yapılan değişiklikler bununla sınırlı değil. Yeni program da artık devlet tahvili almak gerekmiyor. Ancak Malta’da bulunan bir hayır kurumuna €10,000 bağış yapmak yeni kurallar arasında. Bir diğer yeni uygulama ise ev kira tutarının €16,000’dan €18,000’ya çıkarılmış olması. Kiralama yerine satın almak isteyenlerin ise artık €700,000 ödemeleri gerekiyor. Vatandaşlık programına kişinin eşi ve çocukları da başvuru yapabiliyor. Ek aile üyeleri için geçmiş de €25,000 hibe yapılırken artık bu tutar €50,000 olacak. Kısaca Malta vatandaşı olmak isteyenlerin artık daha fazla parayı gözden çıkarmaları gerekecek.

2020 yılının sonunda bitecek bir diğer uygulama ise İngiltere’nin Türk vatandaşlarına iş kurma izni verdiği Ankara Antlaşması vizesi. İngiltere’nin yıl sonunda Avrupa Birliğinden tamamen ayrılması ile bu program da sona erecek. Yerine farklı bir uygulamanın gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Şu anda minimum sermaye koşulu olmadan, İngilizce dil sınavına girmeden görece esnek koşullarda başvuru yapılırken, olası bir yeni program da en azından belirli düzeyde İngilizce bilme ve asgari sermaye koşulu gibi unsurların olması bekleniyor.