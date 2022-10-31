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Manchester United - West Ham United maç özeti izle (Video)

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Manchester United, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. Manchester United, 24 yaşındaki oyuncusu Rashford'ın 38. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı. Manchester United 23 puanla 5. sıraya yükselirken, West Ham United ise 14 puanda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester United-West Ham United maçı özeti 1-0: Premier Lig
Manchester United - West Ham United maç özeti

İngiltere Premier Ligi 13. hafta karşılaşmasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı mağlup etti. İşte maç sonucu, özet ve karşılaşmadan detaylar. Haftaya maç eksiğiyle 6. sırada başlayan Manchester United, West Ham United'ı ağırladı. Manchester United, 24 yaşındaki oyuncusu Rashford'ın 38. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.

Rashford, altyapısından yetiştiği Manchester United'daki 100. golüne imza attı. Puanını 23'e çıkaran Manchester United 5. sıraya yükseldi. West Ham United ise 14 puanda kaldı.





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