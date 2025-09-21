Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olup olmayacağından fahiş fiyat ve stokçuluğa, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan etiket oyunlarına yönelik denetimlere, abonelik şikayetlerinden sosyal medyadaki şikâyetlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun, marketlerin pazar günü kapalı olması talebine Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yanıt geldi. Bakan Bolat, bunun müşterek bir teklifle mümkün olduğunu söyleyerek "İl düzeyinde bunu valilikler de yapabilir" dedi. Bakan Bolat, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF) marketlerin pazar günü kapalı olması talebi hakkında “Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkân dâhilindedir” dedi.