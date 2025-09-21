Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Marketler pazar günü kapalı olacak mı? Bakan Ömer Bolat açıkladı

Marketler pazar günü kapalı olacak mı? Bakan Ömer Bolat açıkladı

08:5421/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?

Marketlerin pazar günü kapalı olma talebine dair açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Düzenleme için üst meslek kuruluşlarının teklifi şart. Müşterek teklif gelirse bunu belirleyebiliriz. İl düzeyinde bunu valilikler de yapabilir” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olup olmayacağından fahiş fiyat ve stokçuluğa, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan etiket oyunlarına yönelik denetimlere, abonelik şikayetlerinden sosyal medyadaki şikâyetlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Marketler pazar günü kapalı olacak mı?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun, marketlerin pazar günü kapalı olması talebine Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yanıt geldi. Bakan Bolat, bunun müşterek bir teklifle mümkün olduğunu söyleyerek "İl düzeyinde bunu valilikler de yapabilir" dedi. Bakan Bolat, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF) marketlerin pazar günü kapalı olması talebi hakkında “Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkân dâhilindedir” dedi.



#Market
#pazar
#kapal
#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Kahraman kimdir? Hayatı ve biyografisi