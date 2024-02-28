Marketlerde artık satılmayacak! Bu şekilde raflarda yer almayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine getirilen yeni düzenlemelerle birlikte gıda etiketlerinde önemli değişikliklerin yapıldığını açıkladı. Tüketicilerin karıştırılabilecek gıdalarla ilgili daha doğru bilgilere erişmesini sağlayacak bu adımın, sağlık ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Artık benzer gıdaların etiketlerinde "tadında", "lezzeti" veya "keyfi" gibi ifadelerin kullanılamayacağını vurguladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Bakan Yumaklı, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, hizmete sunulan ALO 174 Gıda Hattı'nın 15. yıl dönümünü kutladı. "En iyi gıda denetçisi halkımızdır" diyerek bu hattın önemine vurgu yaptı.





Gıda hattına gelen ihbar ve şikayetlerin hızla yanıtlandığını belirten Yumaklı, bu hattın tüketicilerin sesini duyurmasına ve sorunların çözülmesine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Tüketiciyi yanıltan ifadeler yasak





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinin de detaylı bir şekilde incelendiğini açıkladı.





Tüketicilerin alışveriş yaparken daha net ve doğru bilgilere erişmesini sağlayacak bu adımların, gıda endüstrisinde şeffaflığın artmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yumaklı, gıda etiketlerinde kullanılacak fontların, boyutların ve stili gibi detayların standart hale getirileceğini vurguladı. Artık içeriğinde gerçek meyve bulunmayan ürünlerin meyve görselleriyle satılamayacağını ve tüketicilerin yanıltılmaması için bu tarz ifadelerin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.