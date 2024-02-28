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Marketlerde artık satılmayacak! Bu şekilde raflarda yer almayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinde gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin ardından gıda etiketlerinde önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu. Bu güncellemelerin tüketicilere, karıştırılabilen gıdalar hakkında daha doğru ve detaylı bilgilere ulaşma imkanı tanıyarak sağlık ve güvenlik açısından büyük bir önem arz ettiğini vurgulandı. İşte konu hakkında detaylar...

16:52 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Marketlerde yeni dönem
Marketlerde yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine getirilen yeni düzenlemelerle birlikte gıda etiketlerinde önemli değişikliklerin yapıldığını açıkladı. Tüketicilerin karıştırılabilecek gıdalarla ilgili daha doğru bilgilere erişmesini sağlayacak bu adımın, sağlık ve güvenlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Artık benzer gıdaların etiketlerinde "tadında", "lezzeti" veya "keyfi" gibi ifadelerin kullanılamayacağını vurguladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Bakan Yumaklı, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, hizmete sunulan ALO 174 Gıda Hattı'nın 15. yıl dönümünü kutladı. "En iyi gıda denetçisi halkımızdır" diyerek bu hattın önemine vurgu yaptı.


Gıda hattına gelen ihbar ve şikayetlerin hızla yanıtlandığını belirten Yumaklı, bu hattın tüketicilerin sesini duyurmasına ve sorunların çözülmesine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Tüketiciyi yanıltan ifadeler yasak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinin de detaylı bir şekilde incelendiğini açıkladı.


Tüketicilerin alışveriş yaparken daha net ve doğru bilgilere erişmesini sağlayacak bu adımların, gıda endüstrisinde şeffaflığın artmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yumaklı, gıda etiketlerinde kullanılacak fontların, boyutların ve stili gibi detayların standart hale getirileceğini vurguladı. Artık içeriğinde gerçek meyve bulunmayan ürünlerin meyve görselleriyle satılamayacağını ve tüketicilerin yanıltılmaması için bu tarz ifadelerin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Tüketiciyi karıştırabilecek, benzer ürünlerin etiketlerinde "…. tadında", "… lezzeti", "….keyfi" gibi ifadelerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirten Yumaklı, özellikle bitkisel ürünlerin hayvansal ürünleri çağrıştıracak şekilde tanıtılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

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