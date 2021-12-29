Masumlar Apartmanı 51. bölüm (son bölüm) tek parça izle: Masumlar Apartmanı full izle youtube

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Masumlar Apartmanı yeni bölümünde dün ekrana geldi. TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 53. Bölümünün tamamını haberimizde izleyebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı 51. bölüm (son bölüm) tek parça izle

Masumlar Apartmanı 53.Bölüm Özet

Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben’se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir.

Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir.

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Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

Masumlar Apartmanı

Her salı TRT 1'de ekranlara gelen dizide ayrıca Alper Saldıran, Uğur Uzuner, Ali Atilla Şendil, Metin Coşkun, Mert Asutay, Açelya Devrim Yılhan, Esra Ruşan, Enes Demirkapı ve Barış Yağcı rol alıyor.

Dedesi ve erkek kardeşiyle yaşayan İnci'nin bir kaza sonucu tanıştığı Han ve ailesiyle yaşadıklarını konu alan yapımda, yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği sorular anlatılıyor.

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Dizinin hikayesi ise özetle şöyle: