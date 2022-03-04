Mazot desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına yatıracaklarını ifade etmişti. Bilindiği üzere mazot ve gübre desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Peki mazot gübre desteği ödemeleri yapıldı mı?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ilişkin mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılı baz aldığımızda mazot gübre ödemelerinin Mart ve Nisan aylarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

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"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.