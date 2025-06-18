MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025-2026 Okulların açılma tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025–2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Buna göre öğrenciler, 20 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Takvime göre ilk ara tatil Kasım ayında, yarıyıl tatili Ocak'ta ve ikinci ara tatil ise Mart ayında olacak. Yaz tatili süresi ise yaklaşık üç ay olarak planlandı. İşte tüm detaylarıyla yeni dönem okul tatil tarihleri…
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı. Buna göre ders zili bu yıl 20 Haziran Cuma günü son kez çalacak ve ardından uzun yaz tatili başlayacak. Eğitim döneminde üç ayrı tatil dönemi planlanırken; Kasım, Ocak ve Mart aylarında öğrencilere ara verilecek. Peki yaz tatili kaç ay sürecek? İşte yeni eğitim yılına dair önemli tarihler...
2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki dönem uygulayacağı çalışma takvimini açıkladı. 20 Haziran cuma günü kapanacak okullarda 2025-2026 eğitim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatili toplam 80 gün sürecek.
Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimlerine katılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları (seminerler) ise 1 Eylül’de başlayacak.
MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
Yeni takvimle birlikte önümüzdeki eğitim yılında uygulanacak iki ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihi de belli oldu. Detaylı takvime aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2025-2026 Okulların açılması 8 Eylül 2025
İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili 19- 30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026
Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026