MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025-2026 Okulların açılma tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı. Buna göre ders zili bu yıl 20 Haziran Cuma günü son kez çalacak ve ardından uzun yaz tatili başlayacak. Eğitim döneminde üç ayrı tatil dönemi planlanırken; Kasım, Ocak ve Mart aylarında öğrencilere ara verilecek. Peki yaz tatili kaç ay sürecek? İşte yeni eğitim yılına dair önemli tarihler...