Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi: Melitopol nerede?

Rusya 24 şubat itibariyle Ukrayna'nın belli başlı bölgelerine harekat düzenledi. Yılan Adası, Çernobil ve birçok bölgeyi ele geçiren Rusya bu kez Melitopol şehrini ele geçirdi.
Melitopol şehri nerede?
Melitopol, güneydoğu Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastında bir şehir ve belediyedir. Şehrin doğu ucundan ve sonunda Azak Denizi'ne katılan Molochnyi Lyman'a akan Molochna Nehri üzerinde yer almaktadır. Nüfusu yaklaşık 150.768'dir. Melitopol, Rusya'nın Zaporizhzhia kentinden sonra Oblast'ın ikinci büyük şehridir.
Melitopol Rusya tarafından ele geçirildi mi?
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Melitopol şehrini ele geçirdiğini açıkladı.