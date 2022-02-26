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Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi: Melitopol nerede?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle, Rus ordusu Ukrayna'ya harekat düzenledi. Yılan Adası, Çernobil ve birçok bölgeyi ele geçiren Rusya, bu kez Melitopol şehrini ele geçirdi. Melitopol bölgesiyle ilgili bütün detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Melitopol nerede? Rusya Melitopolü ele geçirdi mi?
Melitopol ele geçirildi mi?

Rusya 24 şubat itibariyle Ukrayna'nın belli başlı bölgelerine harekat düzenledi. Yılan Adası, Çernobil ve birçok bölgeyi ele geçiren Rusya bu kez Melitopol şehrini ele geçirdi.

Melitopol şehri nerede?

Melitopol, güneydoğu Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastında bir şehir ve belediyedir. Şehrin doğu ucundan ve sonunda Azak Denizi'ne katılan Molochnyi Lyman'a akan Molochna Nehri üzerinde yer almaktadır. Nüfusu yaklaşık 150.768'dir. Melitopol, Rusya'nın Zaporizhzhia kentinden sonra Oblast'ın ikinci büyük şehridir.

Melitopol Rusya tarafından ele geçirildi mi?

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Melitopol şehrini ele geçirdiğini açıkladı.

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