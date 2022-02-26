Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi: Melitopol nerede? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle, Rus ordusu Ukrayna'ya harekat düzenledi. Yılan Adası, Çernobil ve birçok bölgeyi ele geçiren Rusya, bu kez Melitopol şehrini ele geçirdi. Melitopol bölgesiyle ilgili bütün detaylar haberimizde...

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