|
Özgün

7. dönem memur toplu sözleşme görüşmelerinde kıran kırana zam pazarlıkları başlıyor! İşte toplu sözleşme zam oranları

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarınki ilk toplantıyla başlayacak. Görüşmelerde, Memur-Sen ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Heyeti arasında 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak maaş zamları, sosyal ve özlük hakları ile diğer konular masaya yatırılacak. Memur-Sen üçer aylık zamlar istedi. Peki Memur-Sen toplu sözleşme talepleri neler? İşte Memur-Sen'in istediği toplu sözleşme zam oranları.

14:37 . 31/07/2023 понедельник
Yeni Şafak
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri belli oldu

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor: Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri belli oldu

Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başlıyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor.

7. dönem memur toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri yarınki ilk toplantıyla başlayacak.


Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak. Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla devam edecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi hizmet kollarının talepleri ne zaman görüşülecek?

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

Memur-Sen toplu sözleşme talepleri neler?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.


Ev hanımlarına emeklilik şartları ve detayları belli oldu: Ev kadınlarına emeklilik nasıl olacak?
Ev hanımlarına emeklilik şartları ve detayları belli oldu: Ev kadınlarına emeklilik nasıl olacak?

Ev hanımları, emeklilik için SGK'ya prim yatırabilirler. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi yolda. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında tutulacak. Ev hanımlarına emeklilik için çalışmalar başlarken primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak. Ev kadınlarına erken emeklilik için devletin yıllık prim desteği 17.160 TL civarında olacak. SGK'ya prim yatıran ev hanımları, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini tamamladıklarında emekli olabiliyorlar. Peki ev hanımılarına emeklilik şartları neler? Emekli olacak ev hanımları aylık ne kadar prim ödeyecek? Ev hanımlarına emeklilikte devlet desteği ne kadar? Ev kadınlarına emeklilik şartları neler, başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar.


#Memur-Sen
#topu sözleşme zam oranları
#memur sen talepleri
#memur zammı
#memur emekli toplu sözleşme
2 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık öğretim kayıt işlemleri için heyecanlı bekleyiş! AÖL MEB açık lise kayıtları ne zaman?