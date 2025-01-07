Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, hangi gün öğrenmek için arayışa koyuldu. İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2025 Yılının ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FAİZ indirim sürecini başlatan Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak’ta yapacak.

ŞUBATTA OLMAYACAK

PPK şubatta ise toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart’ta yapılacak. Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

2024 ENFLASYONU 3 OCAK’TA

2024 yılının yıl sonu enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde aralık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak. Yıl sonu enflasyonun seyri 23 Ocak’ta yapılacak PPK için de önemli olacak. Yılın ilk enflasyon raporu ise 7 Şubat tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.







