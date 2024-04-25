Bankaların 2024 emekli promosyon kampanyaları, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Kamu bankaları, emekli promosyon tutarlarını yüzde 166 oranında artırarak güncelledi ve bu durum özel bankaları da harekete geçirdi. Sonuç olarak, 12 bankanın promosyonları güncellendi ve 2024 için en düşük promosyon tutarı 8 bin TL, en yüksek ise 18 bin TL olarak belirlendi. Her geçen yün bankalardan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekliler ödeme miktarları için araştırmalarını sıklaştırdı.