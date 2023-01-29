Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, devre arası transfer dönemi için harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım Kaan Ayhan için görüşmelere başlarken, bir başka milli yıldız için de devreye girdi.

Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi?

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Sassuolo'da top koşturan bir diğer milli futbolcu Mert Müldür için de kolları sıvadı. Haberde yer alan bilgiye göre Sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo'ya resmi teklif yaptı.

Sassuolo’dan Mert Müldür açıklaması

Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi transfer görüşmesine ilişkin “Galatasaray Mert Müldür için daha istekli olursa, teklifi düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mert Müldür

Mert Müldür kimdir?

Mert Müldür, 3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Mert Müldür, 2018'de A takıma yükseldi. 2019 yazında Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli sağ bekin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.







