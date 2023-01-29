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Mert Müldür için Galatasaray'dan flaş hamle!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Mert Müldür için İtalya Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sassuolo Kulübü’nden açıklama geldi. Mert Müldür’ün Sassuolo ile sözleşmesi 2024’e kadar devam ediyor. Müldür’ün güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

13:23 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mert Müldür kimdir?

Mert Müldür kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, devre arası transfer dönemi için harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım Kaan Ayhan için görüşmelere başlarken, bir başka milli yıldız için de devreye girdi.

Mert Müldür Galatasaray'a gelecek mi?

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Sassuolo'da top koşturan bir diğer milli futbolcu Mert Müldür için de kolları sıvadı. Haberde yer alan bilgiye göre Sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo'ya resmi teklif yaptı.

Sassuolo’dan Mert Müldür açıklaması

Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi transfer görüşmesine ilişkin “Galatasaray Mert Müldür için daha istekli olursa, teklifi düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mert Müldür

Mert Müldür kimdir?

Mert Müldür, 3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Mert Müldür, 2018'de A takıma yükseldi. 2019 yazında Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli sağ bekin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.



#Mert Müldür
#Galatasaray
#Sassuolo
1 saat önce
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Mert Müldür için Galatasaray'dan flaş hamle!
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