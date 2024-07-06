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Mesud Pezeşkiyan kimdir, nereli, Türk mü?

Mesud Pezeşkiyan, İran'da İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu. Reformist kimliğiyle tanınan Mesud Pezeşkiyan'ın kim olduğu merak konusu. Peki Mesud Pezeşkiyan kimdir? Mesut Pezeşkiyan Türk mü, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

09:11 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:11 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mesud Pezeşkiyan kimdir?
Mesud Pezeşkiyan kimdir?

Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi (2001-2005) yönetimine sağlık bakanı olarak görev yaptı. Tecrübeli bir milletvekili olan Pezeşkiyan, 8., 9., 10. ve 11. meclislerde seçildi. 2016-2020 yılları arasında birinci başkan yardımcılığı görevini de üstlendi.

Eğitimi kalp cerrahı olan Pezeşkiyan, daha önce Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptı ve şu anda İran'ın kuzeyindeki bu prestijli üniversitenin akademik kadrosunda yer alıyor. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yapan Pezeşkiyan'ın, 2021'deki Cumhurbaşkanı seçiminde, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Mesut Pezeşkiyan Türk mü?

Mesud Pezeşkiyan Türk kökenli İranlı siyasetçidir. Batı Azerbaycan eyaletinde Mahabad dünyaya gelen Pezeşkiyan evinde Farsça yerine Türkçe konuştuğunu dile getirmişti. Mesut Pezeşkiyan daha önce verdiği bir röportajında “Ben Türküm. Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum. Evde çocuklarımla Farsça değil, Türkçe konuşuyorum” dedi. İran'da milyonlarca Türk kökenli vatandaş yaşıyor.

#Mesud Pezeşkiyan
#İran
#İran Cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan
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