Said Celili, İran’da 28 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday oldu. Muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, İran Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Amerika Daire başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştu. Sait Celili İran-Irak Savaşı’nda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi olarak defalarca savaşta bulundu. İşte Said Celili'nin hayatı, biyografisi, özgeçmişi.