Meteoroloji uyardı: İstanbul Kocaeli Bursa hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz’in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

BURSA HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

AKOM DA UYARIDA BULUNDU

Fırtına uyarısıyla ilgili İBB AKOM'dan da açıklama yapıldı.

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda,