Mia Vento Gümüş Yüzük Modelleri

Miavento tarafından üretilen gümüş yüzüklerin hepsinin malzemesi en üst kalite gümüştür. Bu da gümüşlerin cildinizde bir sorun oluşturmamasını sağlar. Gümüş yüzükler, görüntülerinden dolayı da sıkça tercih edilmektedir. Bu sebeple, gümüş olmayan fakat gümüş görünümündeki takılar piyasada çokça bulunmakta ve satın alınmaktadır. Fakat, bu ürünler başta cilt sorunları olmak üzere çeşitli sağlık problemlerine yol açabilirler. Bu yüzden, taklit ve düşük kalite ürün kullanımından uzak durulmalı ve gerçek gümüş ürünler tercih edilmelidir. İnsan sağlığına zararsız takı deyince de akla ilk olarak Miavento gelmelidir.

Miavento olarak çok tercih edilme sebeplerimizden biri de ürünlerimizin fiyatlarının kalitelerine göre çok uygun olmasıdır. Gümüş yüzüklerimizin üretiminde, bu işte yıllarını geçirmiş olan tecrübeli işçiler çalışmaktadır ve en yüksek kaliteli yüzük kullanılır. Bunlar düşünüldüğünde, fiyatların gayet uygun olduğu görülecektir. Gümüş yüzüklerimizin fiyatları, yüzükte kullanılan değerli taşlara göre ve işçiliğe göre değişmektedir.

Gümüş Yüzük Modellerimiz

Bu sezonki gümüş modellerimizde genelde tek taş yüzükler revaçtadır. Fakat tektaş yüzüklerin yanı sıra, beştaş, tamtur, effective diamond gibi gümüş yüzükler de ilgi görmektedir.

3.00 Karat Kare Tektaş Gümüş Yüzük

Bu yılki koleksiyonumuzun en çok ilgi gören modellerinden biri Swarovski 3 Karat Kare Tektaş Yüzüktür. Bu modelimizde, birçok kadının en büyük gözdesi olan Swarovski taş ve 9525 ayar gümüş kullanılmıştır. Bu modelimizin tasarlanmasında çok özgün cila ve kaplama yöntemleri, çok tecrübeli pırlanta ustalarımıza tarafından özenle kullanılmıştır. Bu çalışmaların sonunda ortaya gerçekten hem zarif hem de göz alıcı bir görüntü çıkmıştır. Bu modelimiz en çok hediye amaçlı tercih edilmektedir. Anneler günü, sevgililer günü vb. özel günler için çok sık tercih edilen bir hediyedir.

1.0 Karat Kare - 1.000 Karat Oval-Emerald Gümüş Tektaş Yüzük

Bu yıl en çok dikkat çeken modellerimizden biri de 1.000 Karat kare oval emerald gümüş yüzüktür. Bu yüzüğün tasarımında da yine Swarovski taş ve 925 ayar gümüş kullanılmıştır. Bu modelimizin çok tercih edilmesine neden olan en büyük özelliği gerçekten ışıl ışıl bir model olması ve farklı tasarımıdır. Kare ve oval görünüme sahip yüzükler birçok kişi tarafından ilginç bulunmaktadır ve fark yaratan bir görünüme sahiptir. Aynı anda hem zarif görünmek hem de farklı olmak isteyenlere uygun bir yüzük modelidir. Diğer tüm modellerimiz gibi tecrübeli ustalarımız tarafından incelikle işlenir.

1.0 Karat Emerald Tektaş Gümüş Yüzük

Bu modelimiz de diğer tüm modellerimiz gibi çok şık ve zariftir. Yine 925 ayar gümüş ve swarovski taşlar kullanılarak tasarlanmıştır. Bu modelin en çok öne çıkan özelliği, yüzüğün ortasında bulunan parçanın etrafına yayılmış işlemelerdir. Bu işlemeler sayesinde model sadeliğini küçük detaylarla süslemiştir. Ortaya işlemeleri ama ağır olmayan, göze batmayan muhteşem bir yüzük çıkmıştır. Yine özel günlerde tercih etmeye çok uygun bir modeldir. İlgili ürünlere ulaşmak için https://www.miavento.com/kategori/gumus-yuzuk bağlantısına giriş sağlayınız.

Effective Diamond Büyülü Işıltı Tektaş Gümüş Yüzük

Bu yıl en çok ilgi gören yüzüklerimiz arasında belki de en özel ve farklı olanının ‘’Effective Diamond Büyülü Işıltı Tektaş Gümüş Yüzük” olduğunu söyleyebiliriz. Görüntüsüyle insanın aklını başından alan bu model, kısacası laboratuvar ortamında üretilmiş bir elmastan yapılmaktadır diyebiliriz. Effective Diamond, insanlar tarafından laboratuvar koşullarında üretilmektedir ve elmasın doğada ortaya çıktığı koşullar sağlanarak üretilir. Böylece elmasın özelliklerine sahip bir model ortaya çıkar. Bu özel yüzüğe, Mia Vento aracılığı ile sahip olabilirsiniz. Yüzük diğer gümüş modellerimiz gibi 925 ayar gümüş üzerine altın kaplaması ile tasarlanmıştır.

Bu gümüş yüzük modellerine sahip olabilmek için farklı ödeme yolları kullanabilirsiniz. İsterseniz kapıda ödeme tercih edebilirsiniz. Kapıda ödeme yapmayı tercih ederseniz, ‘’QR kodu’’ kullanarak

görebileceğiniz bir garanti belgesi ve yine ‘’QR kodlu’’ bir taş sertifikası ile ürün size ulaşır. Dilemeniz halinde web sitemizden, havale ile ödeme yaparak da ürününüzü satın alabilirsiniz. Ürünlerimiz, özel markalı kutular ve çantalar ile size ulaştırılacaktır. Sitemizde, özel markalı ve kutulu ürünler de bulunmaktadır. Bunları ödemesini, kredi kartları ile direkt olarak yapabilirsiniz. Kredi kartı ile yapacağınız bu ödemeler 256 bit SSL protokolü ile korunmaktadır. Ürünlerimizde iki yıl geçerli garanti vardır ve bu iki sene içinde her altı ayda bir yüzüklerin taşıyla ve rengiyle alakalı bakımları yerine getiririz. Tüm bu avantajlardan yararlanmak için gümüş yüzükler sayfamıza göz atabilirsiniz.



