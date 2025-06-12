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Milyoner sorusu: Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 185. ayette, Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar?

Milyoner sorusu: Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 185. ayette, Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar?

21:3312/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
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Milyoner sorusu ve yanıtı
Milyoner sorusu ve yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki yeni bölümünde 'Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 185. ayette, Rmaazan ayıyla ilgili hangisi yazar?' sorusu yer aldı. İşte sorunun yanıtı.

SORU: Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresi 185. ayette, Ramazan ayıyla ilgili hangisi yazar?

CEVAP:
A: Kur'an'ın indirildiği ay olduğu

A: Kur'an'ın indirildiği ay olduğu

B: Hz. Muhammed'in doğduğu ay olduğu

C: Kıyametin kopacağı ay olduğu

D: Kabe'nin yapıldığı ay olduğu


BAKARA SURESİ 185. AYET TESFİRİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgiler şu şekildedir;


"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah’ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."

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