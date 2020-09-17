ModaSelvim Bu Kışın Tesettür Giyim Trendlerini Açıkladı

Yaz aylarını geride bırakırken kadınlar bu yılın sonbahar - kış sezonu için gardroplarını gözden geçirmeye başladı. Merakla beklenen trendlerin başında ise tesettür giyim yer aldı. Tesettür modası deyince akla ilk gelen e-ticaret platformlarından Modaselvim.com, muhafazakar giyim tutkunları için 2020 - 2021 sonbahar-kış trendlerini açıkladı.

Kabanlar ilk sırada yer alıyor

Modaselvim.com stilistlerine göre kış aylarında alışveriş listelerinin gözdesi kabanlar. Spor ve klasik modeller ile çeşitlenen tesettür kabanlar bu sezon özellikle kaşe kumaşlarıyla moda. Renklerde ise yeşil, kiremit ve toprak tonları öne çıkıyor. Sonbaharın hafif esintili günlerinde de uzun hırkalar kurtarıcı. İster yün ister triko, tesettür modasında rahatlığın sırrı bu sonbahar uzun hırkalarda.

Rengarenk pançolar bu kışın olmazsa olmazlarından

Kabanların yanı sıra panço ve trençkot gibi farklı alternatiflere de bu kış sıkça rastlanacağına dikkat çeken Modaselvim.com stilistleri, özellikle mevsim geçişlerinde rahat, salaş ve günlük koşturmaya uygun kombinlerin vazgeçilmez parçası olarak pançolara işaret ediyor. Renklerde ise enerji dolu, cıvıl cıvıl kırmızılar, maviler, pembeler ve sarılar ön planda. Spor şık kombinlerde de trençkotlar revaçta.

İş hayatının modası ikili tesettür takımlar

Modaselvim.com stilistleri, iş kadınlarına da müjde veriyor. Bu kış hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada yaşamak isteyen muhafazakar giyim tutkunları, ikili tesettür takımlar ile iş hayatında da bu isteklerinden vazgeçmek zorunda kalmayacak. 2020 - 2021 sonbahar kış sezonunun en dikkat çeken kombinlerinden biri olacak ikili tesettür takımları, kalın kışlık kumaşlarıyla etek tunik veya pantolon tunik gibi pek çok zevke uygun olarak kombinlenebiliyor. Her renk ve desen alternatifinin bir arada sunulduğu bu modellerde özellikle soft renklere kışın sıkça rastlanacak.

Tesettür Giyimde Evde Rahatlık/Şıklık

Yaz sezonundan sonra giriş yaptığımız sonbaharda evde rahatlık arayanlar için de Modaselvim.com’un çok güzel bir kreasyonu var. Evde gençlerin tercih edeceği ikili takımların model ve renk kombinasyonları için özel çalışmalar yapılmaktadır. Kullanılan renklerle günlük yaşantıya hareket katılmakta, özellikle kullanılacak başörtü ve şal ile kombinlenerek aynı kıyafetin dış giyimde de kullanılmasını hedeflemektedir. Bu da tesettürlü hanımların kombin yapma derdine çözüm olurken ev rahatlığında şıklıklarını öne çıkarma fırsatı vermektedir.

Feraceler bu yıl da gençlerin gözdesi

Daha çok manto ve pardösü yerine tercih edilen, geniş kesimli ve kalın kumaşlı feraceler, özellikle rahatlığından dolayı giderek daha fazla kullanılırken bu yıl da stilistlerin odağında yer alıyor. Kış aylarında renk tercihi ileri yaşlarda siyah, kahverengi ve koyu yeşil olsa da gençlerin favorisi canlı renkler. Kapşonlu ve cepli modeller ise bu kış gençlerin gözdesi.

Başörtüsünde pastel renkler moda

Tesettür giyimin olmazsa olmazlarından biri de dış giyimi tamamlayan başörtüleri ve şallar. Modaselvim.com stilistlerine göre başörtü ve şal seçiminde özellikle renkler çok önemli. Bu noktada yaz aylarına kıyasla koyu renklerin ve sadeliğin hakim olduğu kış aylarında kıyafet bütünlüğünü bozmayacak uygun renkler ile kombine hareket katılması öneriliyor. 2020 - 2021 sonbahar - kış sezonunun moda renkleri ise pastel tonları. Ayrıca stilistler, desenler konusunda da uyarıyor. Desenli başörtüleri artık yalnızca desensiz yani hareketsiz ve sade kombinleri tamamlamak için kullanılıyor.

Tesettür abiyede payetler ve ipek danteller öne çıkıyor

Geride bıraktığımız yaz ayları nişan, düğün, kına, sünnet gibi pek çok özel organizasyona sahne olsa da serin havaları sevenlerin dört gözle beklediği sonbahar kış sezonu için de hazırlıklar başladı. Stilistlere göre tesettür abiye elbiselerde yer alan payet detayları ve ipek danteller, geçen sezon olduğu gibi bu yeni sezonda da şık davetlerin vazgeçilmezi olacak. Abartısız şıklığın sırrı ise sadece üst kısmında ve kol kısmında payet detay olan tesettür abiye seçimi. Fransız esintilerinin hakim olduğu ipek dantelli modellerde de kat kat dantelli kloş etekler moda. 2020 - 2021 sonbahar - kış sezonunun öne çıkan tesettür abiye renkleri ise bebek mavisi, zümrüt yeşili, pudra pembesi, saks mavisi, bordo ve kiremit.