Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı ne zaman yapılacak?

MSB Astsubay alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve hala süreç devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Astsubay alımı başvuru kılavuzunda başvuru şartları yer aldı. Peki astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler ve başvurular ne zaman bitecek 2022?

MSB ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022

MSB astsubay alımı ön başvuruları 27 Kasım tarihinde saat 23.59'a kadar devam edecek.

MSB ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular; https://personeltemin.msb.gov.... internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSB ASTSUBAY ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’incimaddesi, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı maddesi ile Fakülte veYüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan YetişenSubaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleritaşımaktır. Bunlar:(I) Türk vatandaşı olmak.

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(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğerokullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretimdışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikKomutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veyabunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenleçıkarılmamış olmak.

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(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamınagirmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

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