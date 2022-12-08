Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak 1115 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Birçok ilde alım gerçekleştirecek olan MSB için kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

Buna göre; MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık'ta saat 10.30'da başlayacak.

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

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