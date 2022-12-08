Özgün MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB kura çekimi sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1.115 işçi alımı kura çekimi 8 Aralık bugün düzenleniyor. Başvuruda bulunan adaylar MSB kura çekimi canlı izle ekranı olup olmadığını sorguluyor. MSB kura sonuçları açıklandı mı? İşte MSB kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB KURA SONUCU SORGULAMA: personeltemin.msb.gov.tr MSB kura çekilişi sonuçları ve isim listesi
MSB kura sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak 1115 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Birçok ilde alım gerçekleştirecek olan MSB için kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, MSB kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

Buna göre; MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık'ta saat 10.30'da başlayacak.

MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2022ye damga vuran kareler

2022'ye damga vuran kareler

​AFP seçti: Listede Türkiye'den de fotoğraflar var.
Çuval çuval dolduruyorlar

Çuval çuval dolduruyorlar

​Yeni gelir kapısı oldu: Her yerden satın almak için geliyorlar.
Türkiyeye dikkat çeken teklif: Iraktan tarihi proje için işbirliği çağrısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı.

​Tarih belli oldu: Büyük kolaylık sağlayacak.

​Bakan Bilgin: Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.

​Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polisin ifadesine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.