Özgün MTV ödemeleri saat kaça kadar yapılır? MTV ilk taksit ödemesi saat kaçta bitiyor?
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MTV ödemeleri saat kaça kadar yapılır? MTV ilk taksit ödemesi saat kaçta bitiyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde ilk taksit için bugün son gün. Araç sahipleri MTV ödemelerinin son gününde ödeme işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını merak ediyor. MTV ödemesi saat kaçta bitiyor? MTV taksit ödemesi saat kaça kadar ödenecek? gibi sorgulamalar hız kazandı. Peki, MTV ödemesi ne zamana kadar yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MTV ödemeleri saat kaça kadar yapılır? MTV ilk taksit ödemesi saat kaçta bitiyor?
mtv

2022 MTV için bugün son gün. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi bankalarveya Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan yapılabiliyor. Verginin son gününün gelip çatması dolayısıyla internet kullanıcıları araştırmalarına hız verdi. MTV ödemesini son güne bırakan kişiler ödeme işlemlerinin saat kaça kadar yapılabileceğini merak ediyor.

MTV ÖDEMELERİ SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

2022 MTV ödemeleri kredi kartıyla yapılabilir. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen vatandaşlar gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartını girerek işlem gerçekleştirebilir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Öte yandan anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak ya da banka şubelerine başvurarak da ödeme yapılabileceği gibi, MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak da ödeme yapılabilmektedir.

Bir diğer ödeme yöntemi de işlemi e-Devlet üzerinden yapmaktır.

2022 MTV ÖDEMELERİ NE KADAR?

Resmi Gazetede yer alan kararla bu yıl MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendiği için 2021'de değeri 56 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyenler bu yıl değeri 70 bin 600 Türk Lira'sını aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 Türk Lirası vergi ödeyecek.

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