Özgün Zilhicce ayı sona eriyor, Muharrem ayı başlıyor
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Zilhicce ayı sona eriyor, Muharrem ayı başlıyor

Muharrem ayı için hazırlıklar başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar arama motorlarına yönelerek az bir süre kala Muharrem ayının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Muharrem ayı 30 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Aşure günü hangi tarihte idrak edilecek? İşte mübarek Muharrem ayına ilişkin ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor?
Muharrem ayı

Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman başlıyor sorusu, birçok Müslüman tarafından sıklıkla soruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yılbaşında açıklanıyor. Kurban Bayramı’nın idrak edilmesinden sonra Müslümanlar şimdi Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2022, ne zaman bitiyor sorularını yöneltiyor

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure günü bu yıl 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.

MUHARREM NE DEMEKTİR?

Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Bu ayın İslâm’dan öncesi Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) veya Arab-ı âribe döneminde mü’temir ve mûcib diye adlandırıldığı rivayet edilir. Bazı kaynaklarda muharremin Câhiliye devrinde “nâtık” şeklinde anıldığı belirtilmekteyse de (Mes‘ûdî, II, 207) nâtık ramazan ayının ismiydi (İbn Düreyd, III, 489; Lisânü’l-ʿArab, “emr” md.; Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, s. 52). Muharremü’l-harâm şeklinde de bilinen bu ay Osmanlı belgelerinde (م) kısaltmasıyla gösterilmiştir.

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) 10 Muharrem'de birkaç defa oruç tutmuş, Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2022'de 8 Ağustos pazartesi günü idrak edilecek.

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