Bunla birlike insanlar herhangi bir ücretli mp3 indirme platformuna kayıt yaptırmak istemediği için web üzerinde bulunan ücretsiz araçlara yönlenmeye başladılar. Bu araçlar sayesinde dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun reklamsız ve en iyi ses kalitesinde mp3 indirme hizmeti alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra günlerce yayınlanmasını beklediğiniz şarkının internet ortamına sunulmasının ardından direkt olarak mp3 aracılığı ile anlık olarak indirme olasılığı bulunuyor. Bu platform sayesinde kullanıcılar kürtçe, türkçe ve diğer diller ile söylenmiş şarkıları kolayca android telefon ya da bilgisayarlarına indirebiliyorlar.

Son günlerin popüler şarkılarından biri olan Mustafa Ceceli - Bedel şarkısı uzun uğraşlar ve çabalar sonucunda yayınlandı. Şarkının söz ve müziği tamamen Bilal Sonses tarafından yazılmıştır. Kalemi fazlasıyla kuvvetli olan şarkıcı, bu müziği Mustafa Ceceli gibi bir duayenin seslendirmesini rica ederek onun paylaştı. Şarkı yayınlandığı andan itibaren iki müzisyenin takipçileri tarafından büyük talep gördü. Sosyal platformlarda şarkı hakkında birçok paylaşım yapılırken şarkının yayınlandığı dijital medya araçlarında büyük indirme sayılarına ulaştı. Aynı zamanda mp3 indir sitesinde de aynı başarı yakalandı. “Yine yangınlar yine ben, Yine kalsan bul bi neden, Yine sarsan kollarına, Başkasını dilemem” sözleri duayen şarkıcı ile buluştuğunda mükemmel bir nakarat performansı görüyoruz. Aynı zamanda şarkının klibinde bulunan İstanbul’un her hâli manzaraları şarkıyı normalin üzerinde güzelleştirmiş durumdadır. Şarkının klip çekimleri İstanbul’un birçok noktasında gerçekleştirilirken özellikle İstiklal caddesi ve Kadıköy sahilinde sahnelere yer verildi. Mustafa Ceceli klipte bu bölgelerin bulunmasının onun için çok önemli şeyleri ifade ettiğini söyledi. Aynı zamanda klip bu sahneler sebebi ile iyi bir izlenme sayısı kazandı.

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Ben Fero rap müzik dünyasının son zamanlarda önemli yükseliş kazanması ile beraber T – Rap kültürü ile söylediği şarkı koleksiyonunun arasına bir tanesini daha ekledi. Şarkının müjdesini Kasım ayında İzmir’de yaptığı konserde kendi memleketinde verdi. Ben – Fero arkadaş şarkısı aynı zamanda İzmir Arena’da yoğun ilgi gören konserinde bu şarkının nakarat kısmını hayranları ile paylaştı. Piyasaya çıktığı günden bu yana beraber çalıştığı Can Volkan tarafından sözleri kaleme alınmış şarkı Ben Fero hayranları tarafından yayınlandığı dakikadan sonra büyük ilgi gördü. Şarkının sözlerine baktığımızda genelde ülke sorunlarını eleştirdiği görünüyor. Bu şarkı en çok dinlenen şarkılar listesinde zirveye doğru ilerlerken birçok insan tarafından müzik arşivine çoktan eklendi. Aynı zamanda Ben Fero tarafından Berkcan Güven ile yakın zamanda bir düet yapılacağı bilgisi verildi. Bu düetin piyasaya sızmasının ardından birçok mp3 indir sitesi kullanıcıları ile bu şarkının beatını ve sözlerini paylaştı.

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Irmak Arıcı tarafından piyasaya sürülen Irmak Arıcı - Mevzum Derin şarkısının Aranjörlüğü Mustafa Ceceli tarafından üstlenildi. Mükemmel bir iş çıkarılması sebebi ile şarkı birçok platformda listeleri alt üst etti. Aynı zamanda büyük bir izleyici kitlesine sahip olmamasına rağmen Irmak Arıcı’nın bu şarkısını milyonlar tıkladı. Şarkının içerisinde birçok kültürü aynı anda hissedebiliyorsunuz. Gitar ve Bağlama efektleri ile şarkı bir hayli güzelleştirilmiş olup neredeyse birçok kitleye hitap etmektedir. Şarkının nakarat kısmı “Adını anarsam bi daha, Yüzüme çalınsın karalar, Mevzum derin beni yaralar, Hoyrattır o yar beni oyalar” olarak devam ediyor. 10 satırlık bir şarkı ile bu kadar büyük bir kitleye hitap etmesinin çok büyük bir başarı olduğunu söylemek gerekir. Şarkı uzun yıllar boyunca listelerden aşağıya inmeyeceğini ilk çıktığı dakikadan itibaren aldığı tıklama sayısı ile gösterdi. Dijital platformlarda ve mp3 semtinde ulaştığı indirme ve dinlenme sayılarına bakıldığında; izlenme sayısı 10 milyonun üzerinde aynı şekilde indirme sayısıda bu sayılarda olarak biliniyor.

Kaynak;mp3semti.com/