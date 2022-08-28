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Naci Ünüvar Trabzonspor’da: Hayatı, kariyeri

Naci Ünüvar ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Naci Ünüvar, Trabzon’a geldi. Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile kıyasıya mücadele edecek olan Trabzonspor, kadrosuna yeni isimleri eklemeye devam ediyor. Bordo mavili takımın son transferi Naci Ünüvar oldu. Peki Naci Ünüvar kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Naci Ünüvar’ın kariyeri ve hayatı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Naci Ünüvar kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Naci Ünüvar

Süper Lig’de 4. hafta maçları oynanırken, Trabzonspor evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler derbi maç için nefesini tuttu maç saatini beklemeye başladı. Trabzonspor kritik maç öncesi kadrosuna yeni bir ismi daha kattı. Trabzonspor, uzun süredir peşinde koştuğu Ajax'ta forma giyen gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı. Naci Ünüvar, Trabzon’a geldi. Bordo-mavililer, Naci Ünüvar ie 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Naci Ünüvar
Naci Ünüvar

Naci Ünüvar, havalimanında yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "İnşallah bu sezonda şampiyon oluruz" dedi. Peki Naci Ünüvar kimdir, nereli kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte Naci Ünüvar’ın hayatı kariyeri.

Naci Ünüvar kimdir?

Naci Ünüvar, 13 Haziran 2003 tarihinde Zaandam Hollanda'da doğdu. Jong Ajax takımında forvet pozisyonunda oynayan Türk asıllı Hollandalı futbolcudur. The Guardian'ın "Yeni Nesil 2020" listesine dâhil olmuştur. Ünüvar, ilk profesyonel maçına 13 Aralık 2019 tarihinde Jong Ajax formasıyla Eerste Divisie'de SC Cambuur karşısında çıktı.[3] 23 Ocak 2020 tarihinde AFC Ajax formasıyla SV Spakenburg'u yendikleri KNVB beker maçında attığı golle, Ajax'ın gol atan en genç futbolcusu oldu.

Naci Ünüvar millî takım kariyeri

Hollanda'da doğan Türk kökenli Ünüvar, Hollanda'nın genç millî takım düzeylerinde forma giydi.

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