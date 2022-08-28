Naci Ünüvar Trabzonspor’da: Hayatı, kariyeri Naci Ünüvar ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Naci Ünüvar, Trabzon’a geldi. Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile kıyasıya mücadele edecek olan Trabzonspor, kadrosuna yeni isimleri eklemeye devam ediyor. Bordo mavili takımın son transferi Naci Ünüvar oldu. Peki Naci Ünüvar kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Naci Ünüvar’ın kariyeri ve hayatı.

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