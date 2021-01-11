Nasıl Fenomen Olurum?

Zaman içerisinde yaygın olarak Facebook ile başlayan dönem Youtube, Twitter, Instagram, Snapchat ve son olarak TikTok ile devam ediyor. İnsanlar çeşitli platformlarda hazırladıkları paylaşımlar ile birlikte oldukça dikkat çekiyor. Son yıllarda bireylerin sosyal medya üzerinde hazırladığı paylaşımlar ve etkinlikler ile takipçi sayılarında inanılmaz artışlar yaşandı.

İnternet kullanımının artması insanların sosyal medya araçlarında daha fazla vakit geçirmesini sağladı. Özellikle son bir kaç yılda Youtube ve Instagram üzerinde ki içerik üreticilerinin elde ettiği takipçiler, insanların ilgisini çekmeye başladı. İnsanlar da sosyal medya araçları üzerinde fenomen olmak ve daha fazla takipçiye erişmek istiyorlar. Peki nasıl fenomen olunur?

Çeşitli sosyal medya araçlarında fenomen olabilmek için ilgi çekici içerikler oluşturmak ve takipçi sayınızın da artması gerekmektedir. İnsanların sizleri tanıyabilmesi için ilgi çekici içerikler oluşturmak sizlerin fark edilmesini sağlayacaktır. Tanımanızı sağlamanın en hızlı yollarından birisi ise şüphesiz çeşitli sosyal medya platformlarında takipçi satın almaktır.

İnfluencer Nedir? Nasıl İnfluencer Olunur?

Sosyal medya araçlarında popüler – fenomen hesaplara sahip olan kişilere günümüzde influencer denmektedir. Yıllar önce fenomen olarak adlandırılan kavram son yıllarda influencer olarak yer değiştirdi.

İnternet kullanımının artması birçok firma ve markalarında online ortamlarda kendi reklamlarını yapabilmesini sağladı. Türkiye de sosyal medya kullanımı ciddi rakamlara ulaşırken, faaliyet gösteren markalar ise tanıtımlarını yaptırmak için influencerlar ile çalışıyor. Markalar, influencerlar ile çalışarak bilinirliklerini ve satışlarını arttırıyor.

Günümüz koşullarında influencer pazarlama kavramı oldukça yaygın bir hale geldi. Herkesin bahsettiği trend olan influencerlar artık birincil pazarlama haline geldiler. İnfluencerlar ilk dönemde başladıkları pazarlama stratejileri artık sayılı ajans ve markalar ile sınırlı değil. Günümüz teknoloji çağında hemen hemen her alanda yer alan önemli endüstri, sosyal medya içerik üreticileri ile çalışıyor.

Markalar bu süreçte influencerlar ile çalışarak verim alıyor ve onlardan ciddi derecede yararlanıyor. Günümüzde fenomen olmak o kadar kazançlı bir iş haline geldi ki, her bireyin kendi kategorisinde veya alanında sosyal medya içerik üreticisi olmayı hedeflemesi şaşırtıcı bir olay değil.

Sizlerde, sosyal medya fenomeni/influencer olmayı hedefleyen kişilerden biriyseniz, doğru içeriği inceliyorsunuz. Bu içerikte 2021 yılında fenomen/sosyal medya içerik üreticisi olmayı hedefleyen kişilerin olma yolunda sizlere çeşitli adımları aktaracağız.

1.İçerik Üreticisi Olmak İstediğiniz Alanı Seçin

Sosyal medya üzerinde içerik üreticisi olmadan önce, kendiniz için bir içerik alanı bulmanız gerekiyor. İlgilendiğiniz ve iyi şeyler başarabileceğinizi düşündüğünüz alanlarda kategori seçin ve ardından bu kategori için tutarlı bir şekilde içerik oluşturmaya başlayın.

Bu süreçte kendinizi iyi bir sosyal medya içerik üreticisi olarak tanıtmak adına bu alanda uzmanlık kazanmanız gerekebilir. Bir sosyal medya içerik üreticisi olarak, araştırma çalışmalarını sürekli olarak sürdürmeniz ve ardından ilgi alanınızda içerikler üretmeniz gerekir. Bu sebeple, sevmiş olduğunuz bir alan seçmeniz gerekmektedir. Bu kategori üzerinde içerik oluşturmak için harcadığınız zamanının hem tadını çıkarabilecek hem de fenomen olma yolunda büyük adımlar atmış olacaksınız.

Bu alanı seçmekte sizlere birkaç tavsiyede bulunalım. Örneğin; yemek yapmayı seviyorsunuz. Bu alanda her gün yeni tarif içerikleri üretebilirsiniz.

2. Hesap Profilinizi Düzenleyin

Sosyal medya alanlarında seçeceğiniz alanı seçtikten sonra yapmanız gereken bir sonraki şey, tercih ettiğiniz platformu seçmek ve ardından profilinizi oluşturmak veya optimize etmektir. Bu alanlar son yılların en popüler araçları olan Instagram ve TikTok olabilir.

Genel olarak tüm sosyal medya içerik üreticileri bir veya daha fazla sosyal medya platformunda popülerdir. Sizlerde bu şekilde tüm enerjinizi sadece seçilen kanallara yönlendirmelisiniz. Seçtiğiniz kanal sonrasında yeni bir profil oluşturabilir veya mevcut profilinizi optimize edebilirsiniz.

2.1 Profilinizi Optimize Etmek Adına Yapabileceğiniz Birkaç Şey

1. İşletme Hesabı Oluşturun: Sosyal medya içerik üreticisi olmak için bir işletme hesabına geçmeniz gerekmektedir. Sizin için birçok seçenek olacaktır. Hemen hemen tüm sosyal platformların profil ayarlarında bir işletme hesabına geçme seçeneğiz bulunmaktadır.

2. İlgi Çekici Bir Biyografi Oluşturun: İnsanların sizlerin hakkında merak ettiği ve bunu anlayabileceği ilk alan biyografinizdir. Hikayenizi en ilgi çekici şekilde ortaya çıkaracak kadar güçlü olmalıdır. Dahası; adınız, iletişim bilgileriniz, konumunuz, beceriniz veya uzmanlık alanınız gibi sizinle ilgili ayrıntıları da sağlamalıdır.

3. Hesabınıza Kapak veya Profil Fotoğrafı Yükleyin: Profil fotoğrafınız ve kapak fotoğrafınız, marka kimliğinizin en önemli iki unsurudur. İnsanlar genellikle sosyal medya profilinizi bir profil resmi aracılığıyla tanımaktadır. Bu sebeple, profiliniz için bir ekran resmi seçerken çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Resminizin pikselli olmadığından ve görünür olduğundan emin olmalısınız.

3.Hedef Kitlenizi Anlamaya Çalışın

Sosyal medyada içerik yayınlamadan önce, hedef kitlenizi daha iyi anlayabilmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Başarılı bir sosyal medya içerik üreticisi olmak için kimi hedeflediğinizi bilmeniz gerekmektedir. Sadık bir takipçi tabanı oluşturmanız için bu vakit size yardımcı olacaktır. Bunun için ise mevcut takipçi tabanınızı analiz etmeniz gerekmektedir. Hedef kitlenizin ilgi alanları ve demografisi hakkında bilgi toplamanıza yardımcı olacaktır.

4.Alakalı İçerik Oluşturun

Sosyal medya üreticisi olmanın diğer bir adımı ise kitleniz için alakalı içerik oluşturmaktır. Hedef kitlenizle etkileşime geçebilirsiniz ve onlardan öneri, görüşler alabilirsiniz. Hedef kitleniz bunlardan oldukça etkilenecektir. Etkileyicinin en hayati yönü ise onları dinleyen bir takipçi tabanına sahip olmasıdır. Genel olarak içeriğinizin kategorisine dayanmalı fakat burada küçük bir değişiklik uzun bir yol kat etmenizi sağlayacaktır.

5.İçeriklerinizi Yayınlarken Düzenli Olun

Fenomen olmanın diğer en önemli aşamalarından birisi de şüphesiz gönderi yayınlama sıklığınızı ayarlamanızdır. Çoğunlukla tüm sosyal medya mecralarının algoritmaları bir sosyal medya içerik üreticisi olarak düzenli içerik yayınlamanız gerektiğini söylüyor. Sık sık gönderi paylaşırsanız sosyal medya üzerinde daha iyi bir görünüm elde edebilirsiniz.

6.Takipçi Satın Alın

Günümüz sosyal medya koşullarında iyi işler çıkarmanız bazen yeterli olmayabilir. Doğru bir profil düzeni, üst düzey içerikler bazen yeterli olmayabilir. Bu alanda ise hedef kitlenizle daha hızlı temas kurabilmek ve fenomen olabilmek adına takipçi almanız gerekmektedir. En yaygın kullanılan iki sosyal medya aracının Instagram ve TikTok olduğunu yukarıda belirtmiştik. Eğer bu alanlarda fenomen olmak istiyor ve daha büyük hedef kitlelerine erişerek influencer topluluğuna katılmak istiyorsanız Instagram takipçi satın almanız gerekecektir.

Gerçek ve organik takipçi satın almak daha hızlı bir şekilde fark edilebilmenizi sağlayacaktır. Bu süreçte birçok paket satışı sağlayan siteler bulunmakta fakat burada doğru kitleyi yakalayabilmek oldukça önemlidir. Örneğin TikTok üzerinde hızlı bir şekilde fark edilerek kitlesini arttırmak isteyen bireyler Tiktok takipçi satın almalıdır. Çoğu influencerlar tarafından bu durum doğru olarak gözükmese de şimdilerin fenomenleri eski dönemlerde satın alım gerçekleştiriyordu.

ZaMedya ise bu alanda hazırladığı yenilikler ile birlikte en iyi hizmeti sağlamaya çalışıyor. Paket satışları ile birlikte influencer/fenomen olma yolunda ki bireylere profesyonel çözümler üretiyor. Son teknoloji geliştirilen yazılımları ve uygulamaları ile birlikte insanların fenomen olma hayallerinde arkalarında büyük bir destek oluşturuyor.

ZaMedya Android uygulaması üzerinden de fenomen adayları hızlı bir şekilde sipariş oluşturabiliyor ve çeşitli birçok alanda sipariş veriyor. Sizlerde hızlı bir şekilde ZaMedya sitesini ziyaret ederek paketleri inceleyebilir ve influencer sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

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