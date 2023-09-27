Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur’da deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. City’e karşı oynadığı son 10 maçı kazanamayan Newcastle United bu seriyi bozarak İngiltere Lig Kupası’nda tur atlamak için sahaya çıkacak. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İngiltere Lig Kupası 3. Tur Newcastle United - Manchester City maçı bu akşam 22.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
NEWCASTLE UNİTED
22 Nick Pope
2 Kieran Trippier
4 Sven Botman
5 Fabian Schar
33 Dan Burn
15 Harvey Barnes
24 Miguel Almiron
32 Elliott Anderson
36 Sean Longstaff
39 Bruno
9 Callum Wilson
MANCHESTER CİTY
31 Ederson
2 Kyle Walker
3 Ruben Dias
24 Josko Gvardiol
25 Manuel Akanji
6 Nathan Ake
27 Matheus Nunes
47 Philip Foden
9 Erling Haaland
11 Jeremy Doku
19 Julian Alvarez