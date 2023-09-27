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Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası 3. Tur’da Newcastle United evinde Manchester City’i konuk ediyor. St. James’Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Chris Kavanagh yönetecek. Newcastle United ile oynadığı son 10 karşılaşmadan galip ayrılan Manchester City, zorlu deplasmandan galip gelerek hem seriyi devam ettirmek hem de lig kupasında tur atlamak istiyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:33 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur’da deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. City’e karşı oynadığı son 10 maçı kazanamayan Newcastle United bu seriyi bozarak İngiltere Lig Kupası’nda tur atlamak için sahaya çıkacak. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere Lig Kupası 3. Tur Newcastle United - Manchester City maçı bu akşam 22.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

NEWCASTLE UNİTED

22 Nick Pope

2 Kieran Trippier

4 Sven Botman

5 Fabian Schar

33 Dan Burn

15 Harvey Barnes

24 Miguel Almiron

32 Elliott Anderson

36 Sean Longstaff

39 Bruno

9 Callum Wilson

MANCHESTER CİTY

31 Ederson

2 Kyle Walker

3 Ruben Dias

24 Josko Gvardiol

25 Manuel Akanji

6 Nathan Ake

27 Matheus Nunes

47 Philip Foden

9 Erling Haaland

11 Jeremy Doku

19 Julian Alvarez



#Newcastle United
#Manchester City
#İngiltere Lig Kupası 3. Tur
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