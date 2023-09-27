Manchester City, İngiltere Lig Kupası 3. Tur’da deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. City’e karşı oynadığı son 10 maçı kazanamayan Newcastle United bu seriyi bozarak İngiltere Lig Kupası’nda tur atlamak için sahaya çıkacak. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.