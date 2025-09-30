ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı Ekim ayının kaçında, ne zaman yapılacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği sınav takviminde yeni dönem detayları belli oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayan adaylar, sınava katılma hakkı elde ediyor. Peki, 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği özel güvenlik sınavları için geri sayım başladı. 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı tarihleri merak konusu oldu. Adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra takvimde yer alan sınavlara katılım sağlayacak. İşte ÖGG 2025 sınav takvimine dair ayrıntılar…
117. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVI NE ZAMAN?
21.10.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
07.11.2025 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.