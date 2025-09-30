Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı Ekim ayının kaçında, ne zaman yapılacak?

ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı Ekim ayının kaçında, ne zaman yapılacak?

15:3530/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÖGG 117. dönem sınav takvimi
ÖGG 117. dönem sınav takvimi

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği sınav takviminde yeni dönem detayları belli oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayan adaylar, sınava katılma hakkı elde ediyor. Peki, 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği özel güvenlik sınavları için geri sayım başladı. 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı tarihleri merak konusu oldu. Adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra takvimde yer alan sınavlara katılım sağlayacak. İşte ÖGG 2025 sınav takvimine dair ayrıntılar…

117. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVI NE ZAMAN?

21.10.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

07.11.2025 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

#ÖGG
#ÖGG sınavı
#ÖGG sınav sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme son tarih açıklaması geldi: Yeni ehliyet için süre uzatılacak mı?