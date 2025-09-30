ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı Ekim ayının kaçında, ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği özel güvenlik sınavları için geri sayım başladı. 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı tarihleri merak konusu oldu. Adaylar, eğitimlerini tamamladıktan sonra takvimde yer alan sınavlara katılım sağlayacak. İşte ÖGG 2025 sınav takvimine dair ayrıntılar…