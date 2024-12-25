ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2024: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Aralık 2024 Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonrası, adayların gözleri sonuç açıklama tarihine çevrildi. Sınavda başarılı olabilmek için yoğun çaba harcayan adaylar, sonuçların ilan edileceği günü heyecanla bekliyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre, sınav sonuçları ocak ayında açıklanacak.

2024 yılının son ÖGG sınavı olma özelliği taşıyan bu sınav, temel eğitim ve yenileme eğitimi kapsamında binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda sertifika alarak mesleki kariyerlerinde bir adım daha ilerlemeyi hedefliyor. Bu nedenle sınav sonuçları, adaylar için büyük önem taşıyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Bu yılın son sınavında başarılı olan adaylar, özel güvenlik sektörü için gerekli belgelerini alarak çalışmaya başlayabilecek ya da mevcut belgelerini yenileyerek sektördeki varlıklarını sürdürebilecekler.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?