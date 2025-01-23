Özel Güvenlik Görevlisi sınavları için merak başladı. Her yıl belli aralıklarla düzenli olarak uygulanan ÖGG sınavlarının 2025 takvimi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvimde bu yılın ilk Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? ÖGG sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

EGM tarafından yayınlana ÖGG sınav takvimine göre 2025 yılının ilk sınavı, 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG sınav yerleri ve giriş belgesi henüz açıklanmadı. Adaylar, sınav yerlerine dair bilgilere ulaştıklarında bu duyuru güncellenerek haberimize eklenecek. Adayların sınav yerleri ve diğer detaylar için güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

2025 ÖGG SINAV TAKVİMİ

ÖGG sınavlarına ilişkin 2025 yılı için belirlenen sınav tarihleri ise şu şekilde:

Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim Sınavı: 9 Şubat 2025 Pazar

Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim Sınavı: 12 Nisan 2025 Cumartesi

Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim Sınavı: 29 Haziran 2025 Pazar

Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim Sınavı: 24 Ağustos 2025 Pazar

Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar

Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.







