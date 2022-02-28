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Öğrenci bursları ne kadar oldu? Burslar ne kadar arttı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası TÜBİTAK burs ücretleri ile ilgili dakika açıklaması geldi. Erdoğan buradaki açıklamasında burslara ilişkin de müjde verdi. 2022 TÜBİTAK bursu başvurusu yapacak adaylara yükseltilen burs tutarlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bu gelişmenin ardından burslarda artış olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, öğrenci bursları ne kadar oldu? Lisans, doktora Tübitak bursları ne kadar oldu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenci bursları ne kadar oldu? Burslar ne kadar arttı?
burs ücretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında karşılıksız olarak yapılan TÜBİTAK bursu ödemeleri düzenlemesinden bahsetti Bilindiği üzere her yıl TÜBİTAK Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor. Öğrenciler, bu imkandan faydalanabilmek için başvuru yapmaları gerekiyor. Peki TÜBİTAK burs ne kadar oldu? Lisans, yüksek lisans, doktora burs miktarı ne?

TÜBİTAK BURSLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 TÜBİTAK bursuna yapılan artışı duyurdu. Buna göre,

Lisans aylık bursu 750 TL'den 1250 TL'ye çıktı.

Yüksek lisans öğrencilerine 3000-4250,

Doktora 5500-7500,

Doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs verilecek.

Başvuru süreci aktif olan burs programlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

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