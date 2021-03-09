Op. Dr. Hüseyin Kandulu ile burun estetiği

Günümüzün en popüler estetik çeşitleri arasında yer alan burun estetiği, pek çok kişinin hayalindeki burna sahip olmasını sağlıyor. Burun yapısından ve görüntüsünden memnun olmayan kadın ve erkeklerin güvenerek yaptırdığı estetiktir. Estetik sonucunda istenilen burun görüntüsüne kısa süre içinde sahip olunuyor. Sizler de burnunuzun daha estetik durmasını ve yüzünüze yakışmasını istiyorsanız estetikten yararlanabilirsiniz. Burun estetiği fiyatları sayesinde bütçenizi de koruyarak estetik yaptırabilirsiniz.

Dr. Kandulu Kimdir?

Op.Dr.Hüseyin KANDULU , K.K.T.C ‘nin Lefkoşa kentinde 1979 yılında doğmuştur. İlköğretimini ve kolej eğitimini K.K.T.C de tamamladıktan sonra 1997-2003 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını almıştır. Kısa süren pratisyen hekimlik döneminin ardından 2005-2010 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini mikrocerrahi alanında ki “Minimal Sütür Tekniği ile Mikrovasküler Anastamoz Uygulamalarında Kitosan’ın Etkisi” isimli tezini sunarak tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde uluslararası hakemli 5 dergide makaleleri yayınlanmıştır. Odaklanmanın getireceği başarıya inanan Dr.KANDULU uzmanlık eğitimini tamamlar tamamlamaz üst eğitimler alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir. Estetik Cerrahi alanında ilerlemeye gönlünü eğitim yıllarında vermiş olan Dr KANDULU, ONEP kliniklerinde dünyaca birçok özel cerrahi tekniği ile kabul görmüş Prof. Dr. Onur EROL ile çalışmış ve estetik cerrahi üst eğitim programını tamamlamıştır.

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2011-2013 yılları arasında mecburi hizmet görevini Bilecik Devlet hastanesinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirerek tamamlamıştır. Bilecik şehrine daha önce yapılmamış birçok operasyonu tanıtan ve kısa sürede binlerce operasyonu başarı ile gerçekleştiren Dr. KANDULU’nun yerel basında halk tarafından ne kadar takdir edilip sevildiği birçok kez yer almıştır.

2013-2015 yılları arasında İstanbul’a dönerek, İstanbul Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı’nın başına geçmiştir. Bu dönemde vücut cerrahisi ile ilgili birçok teknolojik yeniliği hastaneye kazandırmış ileri düzey vücut şekillendirme uygulamaları ile ilgili seminerler düzenlemiştir.

Kendi üst eğitimine asla ara vermemiş ve vücut cerrahisine ayrıca odaklanmış olan Dr.KANDULU ileri düzey vücut şekillendirme alanında (Vaser Hi-Def , Vaser Liposuction , Postbariatrik Cerrahi) dünyanın önde gelen isimleri ile İngiltere , Fransa ve Kolombiya ‘ da çalışmış üst eğitimler almıştır.

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2015 yılında İstanbul’da kendi özel kliniğini oluşturan Op.Dr.Hüseyin KANDULU bu yıldan beridir de meslektaşlarına ileri düzey vücut şekillendirme operasyonları ve yüksek volüm yağ transfer teknikleri ile ilgili özel eğitimler vermektedir. 2019 yılı itibari ile ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery ) bünyesinde uluslararası eğitmen olarak görev almaktadır.

2017-2020 yılları arasında Monaco, Paris (3 kez) , Riyad , Dubai(3 kez) , Kuveyt ,Budapeşte ve Atina’da davetli konuşmacı olarak bulunmuş ve meslektaşları ile tecrübelerini paylaşmıştır. Ayrıca İstanbul, Dubai, Doha ve Atina’ da gerçekleştirdiği ileri düzey vücut şekillendirme canlı cerrahi eğitimleri ile bu alanda bugüne dek farklı ülkeden 56 cerraha üst eğitim olanağı sağlamış ve sertifika vermiştir.

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Burun Estetiği Ameliyatı Nedir?

Son zamanlarda daha sık duyulmaya başlanan ve hem kadınların hem de erkeklerin sıklıkla tercih ettiği burun estetiği ameliyatı burnun görünümünün ve işlevlerinin tedavi edilmesi için yapılır. Burunda yer alan kıkırdak ve kemik yapısı yeniden şekillendirilerek daha estetik bir görünüm olması sağlanır. Yüz bölgesinde en dikkat çeken kısımlar arasında burun yer aldığından dolayı her birey daha estetik bir burun sahibi olmak ister. Şekli bozuk ve kötü görünen burunlar için en iyi ve sağlıklı yöntem estetiktir.

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Açık teknik ve kapalı teknik yöntemi ile yapılan estetik ameliyatında çoğunlukla genel anestezi uygulanır. Böylelikle hasta işlem esnasında herhangi bir acı ya da ağrı hissetmez. Açık teknik ile yapılan estetiklerde burundaki her türlü şekil bozukluğu ve dokular tedavi edilir. Herhangi bir iz bırakmayan teknik burun ucu derisi kaldırılarak yapılır. Kapalı teknik en sık kullanılan tekniktir. Genellikle burun küçültmesinde, yamuklukların giderilmesinde ve burun sırtı tümseklerinin düzeltilmesinde kullanılan yöntemdir. Her iki yöntem de mükemmel sonuçlar yaratır.

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Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi

Estetik ameliyatı öncesinde en önemli durum estetiğin kişi tarafından kesin olarak istenip istenmemesi durumudur. Estetik öncesinde doktorunuz tarafından verilen önerilere kesin olarak uymanız gerekir. Estetik işleminden 2 hafta öncesine kadar alkol ve sigaraya ara verilmesi gerekir. İşlemden birkaç gün önce güneş ışınlarından korunmaya önem verilmesi gerekir. Estetik ameliyatı olmadan önce rahat giysiler giyilmesi gerekir. Fermuarlı ve düğmeli kıyafetler giyilebilir. Estetik olunacağı gün nezle ya da grip olunması durumunda mutlaka doktora bildirilmesi gereklidir.

Burun Estetiği Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Günümüzde kadın ve erkeklerin sıklıkla tercih ettiği burun estetiği ameliyatı, burun görüntüsünden memnun olmayan ve daha estetik bir burun sahibi olmak isteyen her bireye estetik ameliyatı uygulanabilir. Aynı zamanda burunda meydana gelen fonksiyonel bozukluklarda da estetik ameliyatı yapılabilir. Sizler de yüzünüze daha yakışan bir burun sahibi olmak istiyorsanız gönül rahatlığı ile estetik ameliyatı olabilirsiniz.

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Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası

Burun estetiğinden sonra dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. İşlemden sonra mümkün olduğunca dik pozisyonda yatılması gerekir. Dengeli ve sağlıklı beslenmeye önem verilmesi gerekir. Uyku düzenine dikkat edilmesi gerekir. Ameliyattan sonraki süreçte diş fırçalarken daha yavaş hareketler şeklinde fırçalanması gerekir. Yüz kaslarını ve mimikleri aşırı hareketlerden kaçınılması gerekir. Estetik işlemi sonrasında spor faaliyetlerinin oynandığı yerlerden uzak durulması gerekir. Buruna gelecek herhangi bir darbeden kaçınılması gerekir.

Burun Estetiği Fiyatları

Son zamanların daha popüler haline gelen burun estetiği fiyatları da oldukça uygundur. Uygulanacak olan tekniğe ve estetik merkezlerine göre fiyatlarda değişiklikler meydana gelebilir. Burun görüntünüzden memnun değilseniz ve daha estetik görünümlü burun sahibi olmak istiyorsanız en uygun fiyatlarda estetik ameliyatı olabilirsiniz. Sizler için daha uygun fiyatlarda hizmet sunan ve güvenilir cerrahlar tarafından uygulanan estetik ameliyatı merkezlerinden yararlanabilirsiniz. Burun estetiği fiyatları indirim ve kampanyalı şekilde sunulduğu taktirde bütçenizi aşmadan bir estetik işlemi olabilirsiniz.

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