Orhun Kalender Covid-19 ‘Da Fotoğrafçılık Zorluklarını Anlattı!

Fotoğraf Çekerken Çok Heyecanlı Olmak Zararlı

Fotoğraf çekerken kendini o atmosfere kaptırdığını aynı zamanda heyecanlı olduğu için bazen istediği pozları çekemediğini söylüyor. Atmosferin büyüsüyle çekmek istediği kareleri buluşturmak isterken yaptığı yanlışlarla da yeni şeyler öğrendiğini vurguluyor. Türkiye’nin en genç fotoğrafçısı olarak İnstagramda da fenomen olmanın verdiği sorumluluklardan bahsediyor. Fenomenseniz herkes sizden yeni şeyler yapmanızı bekler ancak bir fotoğrafçı olarak çekebileceğim ne sahne ne de festival var.

Bu süreçte sıkılmaktan çok çalıştığını da vurgulayan sanatçı, son dönemde yeni konseptler düzenlediğini fotoğraf alanında teknik olarak kendini geliştirmeye çalıştığını söylüyor. Sevilen rapçiler ve DJ’lerle çalışmakta olan fotoğrafçı Covid-19 salgın nedeniyle evden çıkmadan sadece yeni dönemin başlamasını ve eskisi gibi konserlere gideceği günleri beklediğini vurguladı.

Covid Salgını Bitince Yeni Çalışmalar Yapacak!

Bu süreçte fotoğrafçılığın en zor evrelerinden birini yaşayan Kalender, instagram sayfasına yeni fotoğraflar ekleyeceği zamanların geleceğini biliyorum, bu nedenle çalışmaya devam ediyor diyor. Bu süreç herkes için yorucu ve aynı zamanda ekonomik olarak da zorlayıcı oldu. Yeni çalışmalar yapmak için konserler olmalı, festivaller ve sahneler yeniden eskisi gibi olabilmeli. Ancak Covid bu süreçte bunları engellerken ileriye dönük çalışmalarıma devam ediyorum. Sonunda bir gün bitecek ve sanatçılar sahnelerine geri dönecek dedi. Artık yeni çalışmalar yapmak ve adının da DJ’lerle anılmamasını isteyen sanatçı, yaşam tarzı markalı içeriklere ara verse de ilham kaynağını kaybetmediğini de belirtiyor.

Orhun Kalender ( Theorhun) Kimdir?

Ünlü fotoğrafçı İnstagram adresi üzerinden ünlü rapçi ve DJ’lerin fotoğraflarını çekerek, yaşam tarzı marka içeriğini oluşturmuştur. 1999 yılında doğmuş olan Theorhun, Ankara’dan İstanbul’a ve İstanbul’dan İngiltere’ye uzanan fotoğraf tutkusuyla ilgileri üzerine çekmiştir. Son dönemde Çeşitli Djler ve Post Malone ile çalışmalarıyla anılan sanatçı, artık DJ’lerle değil fotoğraflarıyla anılmak istediğini de vurguluyor. Türkiye’nin en genç yeni nesil fotoğrafçısı olarak instagram adresinde eserlerini inceleyebilirsiniz.