Orman yangınları neden çıktı?

Antalya Manavgat'ta başlayan büyük orman yangınlarını, Muğla, Kocaeli, Karaman, Kilis ve diğer illerde çıkan yangınlar izledi. Yangınlar tarıma büyük darbe vurdu. Büyük küçük çok sayfa hayvan telef oldu. Çok sayıda ev yangı, büyük maddi hasar meydana geldi. Büyük orman yangınlarının neden ve nasıl çıktığına dair henüz yetkili ağızlardan yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Peki büyük orman yangınları neden nasıl çıktı?

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKTI?

Orman yangınlarının eş zamanlı olması, küçük kümeler halinde başlaması ve sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler sabotaj ihtimali güçlendiriyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İHA

ANTALYA ORMAN YANGINI

Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayıp, hızla yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili son durum hakkında bilgi veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çok büyük yangın. Dün 12.00 gibi başladı. 4 ayrı noktada başladı ve halen devam ediyor. En büyük olumsuzluk çok geniş bir havzada sürüyor. Şu an son geldiği nokta gece boyu bütün ekipler çalıştı, hepimizi ayaktaydık. Kuzeyli güneyli 30 kilometre, doğulu batılı 40 kilometrenin üzerinde bir havzayı aldı ve tamamen yayıldı" dedi.

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'7-8 MAHALLE TAMAMEN YOK OLDU'

Gece havadan müdahale edilemeyince rüzgar nedeniyle karadan müdahalenin yetersiz kaldığını aktaran Başkan Sözen, "Çevre ilçelerden ve illerden bütün ekipler teyakkuzda. Devletin bütün unsurları vatandaşlarla beraber teyakkuzda ama maalesef ki çok büyük kayıplarımız var. Yaralılarımız var, vefat edenler var. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum. Hala devam ediyor, en büyük olumsuzluk çok etkili bir rüzgar var. Yangına müdahale edilmekte çok zorluk çekiliyor. Arazi şartları, biraz da yangın kırsalda arazi şartlarında da karadan müdahaleyi zorlaştırıyor. En kötü tarafı da şehir merkezine kadar indi. Ulukapı Kirten mahallemiz var, Manavgat'a bitişik. Çeltikçi mahallemiz var, Işıklar mahallemiz var, tamamında Manavgat merkeze kadar indi. Önüne geçmeye çalışıyoruz. En büyük duamız bir an ince rüzgar kesilir etkisini kaybeder ama çok büyük kaybımız var ve devam ediyor, aynı hızla devam ediyor" diye konuştu.

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AA

'ÇARESİZ KALMANIN İNSANI NE HALE GETİRDİĞİNİ GÖRDÜM'

Oymapınar Mahallesi'nde 7-8 evin ve baraj havzasının yandığı bilgisinin kendisine ulaştığını aktaran Başkan Sözen, şöyle devam etti:

"Oraya birkaç tane makine sevk ettik. Bütün komşu il ve ilçelerin, belediyemizin ekipleri, ormanın, polisi ve jandarmanın kadroları herkes teyakkuzda. Akılalmaz bir üzücü süreç, dün 12.00'den beri ayaktayız. Çaresiz kalmanın ne anlama geldiği gördüm. Çaresiz kalmanın insanı ne hale getirdiğini yaşadım, gördüm. Anlatılmaz, kimseye dilemiyorum. Bir an önce bunu atlatalım, bütün ülkemin duasına ihtiyacımız var. Manavgat'ta herkes ayakta, çiftçimiz ilaç makinelerine su doldurup yangına müdahale ediyor. Çimento fabrikaları mikserleriyle su taşıyor. Traktörleriyle su taşıyorlar. Eline hortumunu alan müdahale etmeye çalışıyor. İnsan gücünü yetmeyeceği bir noktadayız şu anda. Anlatılmaz, çok hızlı yürüyor. Bir bakıyorsunuz, 5 dakika içinde 3 kilometre yürümüş, 4 kilometre yürümüş. Havadan müdahalede de rüzgar olumsuz etken. Aynı zamanda da korkunç bir duman var. Lokasyon belirleyemiyor helikopterler, nokta belirlemekte zorluk çekiyorlar ama herkes canhıraş çalışıyor. Vatandaşların özel araçlarıyla yola çıkması sebebiyle yollar, kavşaklar, trafik sıkıntılı. Olay yerine gidecek teknik araçlar geç ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan ricam, özel araçlarıyla ana arterlere kavşaklara çıkmasınlar."

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DHA

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla Marmaris’te öğlen saatlerinde başlayan orman yangınının ardından Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde de orman yangını çıktı. Ardışık zamanlarla çıkan yangınları söndürmek için ekipler ve vatandaşlar seferber olurken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havanın çok sıcak ve nemin oldukça düşük olması nedeniyle herkesin duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

Öğlen saatlerinde Marmaris’te başlayan ve halen devam eden yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bir yangın da Bodrum’da çıktı. Bodrum’daki yangına müdahale edildiği sırada bir yangın haberinin de Köyceğiz’den gelmesi adeta akıllara durgunluk verdi.

Öte yandan, Aydın’ın Didim ilçesinde de aynı saatlerde çıkan orman yangını ekiplerin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Yangınları söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA

MARMARİS ORMAN YANGINI

Muğla’nın Marmaris İçmeler girişindeki Siteler Mahallesi’nin hemen üst kısmında orman yangını başladı.

Geçen ay orman yangını çıkan bölgeye yakın bir bölgede başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ve hava araçları sevk edildi.

KİLİS'TE ORMAN YANGINI

Kilis’teki orman yangını yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Kilis’in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangına Kilis ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gönderilen ekipler, vatandaşlar ve askerler de müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı.

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FOTOĞRAF 11 Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı dedi. Kalemler Mahallesi’nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akseki'de bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını açıkladı. Manavgat'ta yürekler de yandı: Antalya tarihinin en büyük ikinci felaketini yaşıyor Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Bir vatandaş yangın nedeniyle hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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KARAMAN'DA ORMAN YANGINI

Karaman'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Değirmenbaşı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mersin'deki yangına müdahaleden dönen Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 5 hektarlık alana yayılan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, gazetecilere, bir vatandaşın bahçesindeki otları yakması sırasında yangının çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

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Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayıldığını belirten Işık, süratle yangına müdahale edildiğini ve kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Işık, Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma, AFAD ve emniyet TOMA ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığını kaydetti.

KÜTAHYA ORMAN YANGINI

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangın karadan da çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, yangının dağ yamacının sarp bir noktasında başladığını belirterek "Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor. Yangın yerleşim yerlerine yönelik tehdit oluşturmuyor. Bölgeye çok sayıda iş makinesi de yönlendirdik. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.