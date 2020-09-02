Orman yangınlarına karşı İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile genelge

Yangın sezonunun yaşandığı Mayıs ve Ekim ayı sonuna kadar olan süreçte vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları ormanlık alanlarda bu durumun orman yangınlarında artışa neden olduğu bilgisinin yer aldığı genelgede, daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler yer alıyor.

Avcı ve çoban ateşine yasak

Orman Kanunu’nun 76’ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.

Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31 Ekim’e kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmeyecek.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yüksek riskli ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, mülki idare amirlerince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabilecek.

Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılacak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar gibi araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığı artırılacak.

Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle genelgede belirtilen hususlar kontrol edilecek ve gerekli uyarılar vatandaşlara yapılacak.

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