Orta gelir grubu ev fiyatları ne kadar? Orta gelirliye konut kampanyası detayları

Orta gelirliye konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. kampanya oldukça güçlü olacak." dedi. Orta Gelirliye Sosyal Konut prejesinde kredi faizinin ödeme süresinin uzun tutulması gündemde. Açıklanacak kampanya ile birlikte 15 yıl taksit imkanının da sunulması bekleniyor.

Orta gelir grubu konutları başvuru şartı

TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları neler?

TOKİ orta sınıf konut kampanyası üç adımda ele alınacak. "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları tek tek anlatan Bakan Kurum, detayları şöyle açıkladı;

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"Birinci adımda yapılacaklar; Sosyal konut projesi içerisinde, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan belirlenecek.

İkinci adımda da; Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası düzenlenecek.

Üçüncü adım olarak da; İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olması planlanıyor.”

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak olan kişiler de faydalanabilir. Borcun hepsini kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Orta gelir konut fiyatları

TOKİ orta gelir grubu ev fiyatları ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Bakan Nurettin Nebati, "Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir." dedi.

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Orta gelirliye konut kampanyasından kimler yararlanacak?

Milliyet’in haberine göre, gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Orta gelirliye konut kampanyasından ilk kez ev sahibi olacaklar mı yararlanacak? soruya şu şekilde cevap verdi: "Evet şöyle tabi ilk kez konut sahibi olacakla daha önce konut almış ve satmış olanlar ayrı kavramlar. Adına kayıtlı taşınmaz olmayanların kapsamda değerlendirileceğini söylemek mümkün.

Siz belki daha önce konut alıp sattınız. İlk kez konut alacaklar kapsamını kendisi ve eşi adına konutu olmayanlar çerçevesinde değerlendiriyoruz. Daha önce TOKİ’nin bazı kampanyalarında buna ilişkin örnekler vardı. Kişinin kendi adına gerekse eşi adına gerekse 18 yaşı altında çocuklarının adına kayıtlı bir konut niteliğindeki bağımsız bölümün olmamasına ilişkin bir varsayım yapabiliriz.

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Orta gelir konut gelir şartı var mı?

Orta gelirliye konut projesi kampanyasında gelir şartı olacak mı?

Gelirine ya da konutun bedeline göre bir kapsam olacak. Konutun değeri yükseldikçe faizlerin artması mantıklı gibi duruyor. Kişinin adına gayrimenkul olmaması bunun kademeli şekilde uygulanması sebebiyle proje 81 ilde uygulanacak ve 81 ilde konut fiyat endeksi farklı. Türkiye ortalaması metrekare bazlı 16 bin ancak İstanbul’da 26 bindir. Konutta TOKİ kampanyası çıkarılırken İstanbul için farklı diğer iller için farklı değerlendirildiyse burada kademeli faiz oranını ve kotunu değerine göre ayrı uygulanabilir. Yüzde 1’in altındaki faizi kamu bankaları finanse edecek.

Orta gelir konutları vade sayısı kaç yıl?

Orta gelirliye konut kampanyası vade süresi ne kadar olacak?

Türkiye’deki genel anlamda mortgage uygulaması 10 yılda sınırlı yurt dışı modellerde 30 yıl vade oranları var. Türkiye’deki mevcut enflasyon konjonktürü uzun vadelere imkan tanımıyor. Ulaşılabilir olması açısından 10 yılın üzerinde bir vade ortalama olarak 15 yıl daha anlamlı gözüküyor.

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15 yıl vade düşünülüyor ama belki burada bir ödemesiz dönem de özellikle inşaatı devam edenlerde tanınabilir mi? Kişi inşaatı 1 sene sonra teslim alacak orada da ödemeler 1 sene sonraya ötelenebilir mi? Kişinin hem kira ödeyip hem konuta kredi ödemesi herkes için çok kolay bir süreç değildir. O nedenle gerek vade süresinin uzatılması gerekse ödemesiz dönemle ilgili mevcutta inşaat halindekilerle ilgili kısımda bir düzenleme yapılabilir.

ÖZGÜN Orta gelir grubu konut kredi faizleri ne kadar olacak? Konut kredi faizleri 2023 geri ödeme planı!