ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025: 2026 YKS, MSÜ, KPSS Lisans-Önlisans, DGS, ALES sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan sınav takvimi, 2026 yılı için de milyonlarca adayın gündeminde. Üniversite, memuriyet ve lisansüstü sınavlarına hazırlanan adaylar, YKS, KPSS, DGS ve ALES tarihlerini öğrenmek için gözünü ÖSYM’nin duyurusuna çevirdi. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimine ilişkin duyuru henüz gelmedi. Takvimin önümüzdeki günler içerisinde yayınlanması bekleniyor.
2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi” 13 Kasım 2024 günü saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.
2026 YKS, MSÜ, DGS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi kapsamında netlik kazanacak. ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlanması halinde merak edilen sınavları tarih bilgileri haberimiz içerisine eklenecek.