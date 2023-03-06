2023 yılında Türkiye vatandaşlarının vizesiz gidebileceği en uygun ülkeler

Türk vatandaşlarının sıklıkla araştırdığı konuların başında gelen yurtdışı seyahati çeşitli noktalardan dikkat çekmektedir. Peki hangi ülkeler 2023 yılında Türk vatandaşlarından vize istemeyecektir? Vize nedir? Yurtdışına seyahat etmenin avantajları nelerdir?





Hangi ülkeler 2023 yılı itibari ile Türk vatandaşlarından vize istememektedir?

Türk vatandaşları, devletler arasında gerçekleşen ikili ilişkilere binaen belirli ülkelere vizesiz giriş yapabilmektedir. Bordo pasaporta sahip olan vatandaşlar 68 ülkeye herhangi bir vize işlemi olmadan girebilirken, 37 ülkeden ise kapıda vize alarak ve 13 ülkeden ise e-vize vasıtasıyla bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler. Bordo pasaporta sahip kişilerin vizesiz girebildiği ülkeler şöyledir;

Arnavutluk, Belarus, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, KKTC, Makedonya, Moldova, Ukrayna, Sırbistan, Azerbaycan, Filipinler, Hong Kong, İran, Kamboçya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan

Güney Kore, Lübnan, Makao Özel İdare Bölgesi, Malezya, Moğolistan, Singapur, Sri Lanka

Suriye, Tayland, Ürdün, Özbekistan, Brunei, Endonezya, Fiji, Gürcistan, Kuveyt, Bahreyn, Pakistan

Bostvana, Fas, Güney Afrika, Mauritius, Seyşeller, Tunus, Saotome ve Pirincipe, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Kolombiya, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Peru, St.Lucia, Trinidad ve Tobago, Uruguay, Venezuela, St.Cristopher ve Nevis, Dominika, Paraguay ve Şili

Vize nedir? Vize almak için ne gereklidir?

Vize, bir yabancı uyruklu kişinin turizm, iş, eğitim veya çalışma gibi belirli bir amaç için bir ülkeye girmesine ve burada geçici olarak kalmasına izin veren, hükümet tarafından onaylı resmi bir belgedir. Vize alma gereklilikleri ve koşulları ülkeye ve kişinin özel koşullarına göre değişir.

Vize alma şartları ülkeye ve seyahat amacına göre değişmektedir. Genel olarak, bir kişinin vizeye başvurmak için aşağıdaki belgelere ihtiyacı olabilir:

Geçerli bir pasaport: Bir kişinin vize başvurusunda bulunabilmesi için, geçerlilik süresi gidilen ülkede planlanan kalış süresinin bitiminden sonraya uzanan bir pasaporta sahip olması gerekir.

Doldurulmuş vize başvuru formu: Genellikle tam olarak doldurulmuş bir vize başvuru formu gereklidir.

Yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf: Genellikle vize başvurusunda bulunulan ülkenin özel gereksinimlerini karşılayan yeni, pasaport boyutunda bir fotoğraf gereklidir.

Mali desteğin kanıtı: Çoğu ülke, kişinin kaldığı süre boyunca banka hesap özetleri, maaş bordroları veya iş mektubu gibi mali destek kanıtı ister.

Seyahat programı kanıtı: Bu, seyahat amacına bağlı olarak bir uçuş rezervasyonu, otel rezervasyonu veya tur programı olabilir.

Destekleyici belgeler: Kişinin özel koşullarına ve seyahat amacına bağlı olarak, davet mektubu, eğitim kaydının kanıtı veya iş teklif mektubu gibi ek destekleyici belgeler gerekebilir.

Not: Gereksinimler, ülkeye ve kişinin koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir, bu nedenle vize başvurusunda bulunmadan önce varış ülkesinin özel gerekliliklerini kontrol etmek önemlidir.

Yurtdışına seyahat etmenin avantajları nelerdir?

Yurtdışına seyahat , aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayabilir:

Kültürel birikim elde etme: Yurtdışına seyahat etmek, insanların dünyayı anlamalarını ve ufuklarını genişletebilecek yeni kültürler, gelenekler ile tanışmalarına olanak sağlamaktadır.

Kişisel gelişim sağlama: Seyahat etmek, insanları konfor alanlarının dışına çıkmaya zorlayarak kişisel gelişmeye yol açmaktadır.

Dil edinimi: Yurtdışına seyahat etmek, dil becerilerini uygulama ve geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Yeni bağlantılar kurma: Seyahat etmek, hem kişisel hem de profesyonel olarak değerli olabilecek yeni insanlarla tanışma ve yeni ilişkiler kurma fırsatı sunmaktadır

Stresli günlük yaşama ara verme: Seyahat etmek, günlük rutine ara vermenin harika bir yolu olabilir, bu da stresi azaltmaya ve rahatlamaya teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Kalıcı anılar oluşturma: Seyahat etmek, ömür boyu saklanabilecek benzersiz deneyimler ve anılar oluşturmaktadır.

Timeturk tarafından genel hatları ile paylaşılan 2023 yılında Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği en uygun ülkeler listesi her geçen gün yeniden şekillenmektedir. Özellikle devletler arasında gerçekleşen ikili ilişkiler bu gelişmeyi sağlamaktadır.



